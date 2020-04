KORONAVÍRUS Taiwan žiada ospravedlnenie od šéfa WHO za ohováranie týkajúce sa pandémie

TCHAJ-PEJ - Taiwan žiadal vo štvrtok ospravedlnenie od šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za to, že vládu ostrovnej krajiny obvinil z osobných útokov proti nemu a proti prístupu jeho organizácie k pandémii nového koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval v stredu na jednotu v boji proti pandémii po tom, čo americký prezident Donald Trump kritizoval WHO a pohrozil jej zastavením platieb. Tedros na tlačovej konferencii rozprával o osočovaní - vrátane rasových urážok -, ktorým je od začiatku krízy verejného zdravia vystavovaný.

Šéf WHO sa do veľkej miery vyhýbal tomu, aby spomenul Trumpa, ale zato poukázal na vládu Taiwanu, ktorý bol po nátlaku zo strany Pekingu z WHO vylúčený. "Pred tromi mesiacmi prišiel takýto útok z Taiwanu," povedal Tedros novinárom v Ženeve a myslel tým on-line kritiku a urážky.

"Taiwan, aj ministerstvo zahraničných vecí, vedia o tejto kampani. Nedištancovali sa od nej. Dokonca ma uprostred všetkých tých urážok a nadávok začali kritizovať, ale mne je to jedno," dodal Tedros.Tieto slová vyvolali hnev na Taiwane, kde Tedrosove výroky okomentovali ako "nepodložené".

"Naša krajina nikdy nepovzbudzovala verejnosť, aby spustila osobné útoky proti nemu (Tedrosovi), ani nemala nikdy rasovo diskriminačné vyjadrenia," povedala vo štvrtok novinárom hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Joanne Ou. Ministerstvo dodalo, že žiada ospravedlnenie za "ohováranie".

Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen na Facebooku pozvala Tedrosa na návštevu ostrova, aby sa okrem iného poučil z toho, ako Taiwan zvládol epidémiu nového typu koronavírusu. Prezidentka tiež Tedrosa vyzvala, aby "odolával nátlaku Číny". "Dlhé roky nám bránia vstúpiť do medzinárodných organizácií a my vieme lepšie než ktokoľvek iný, aký je to pocit byť diskriminovaný a izolovaný," uviedla prezidentka.