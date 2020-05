Taiwan má staronovú prezidentku: Čína musí koexistovať s našou demokratickou krajinou, odkázala

Cchaj Jing-wen počas inauguračného príhovoru uviedla, že Čína musí nájsť spôsob mierového spolužitia s demokratickým Taiwanom, ktorý nikdy neprijme čínske pravidlá. Prezidentka je terčom kritiky zo strany Pekingu, pretože vníma Taiwan ako de facto suverénny štát, a nie ako súčasť "jednej Číny"

Od jej nástupu do prezidentského úradu v roku 2016 Peking odmieta ponuky na rokovania, pričom na Taiwan zvyšuje ekonomický, vojenský a diplomatický nátlak. Peking považuje tento ostrov za súčasť svojho územia a vyhráža sa jeho obsadením - hoci aj vojenským. Peking v tejto súvislosti počíta s modelom "jedna krajina, dva systémy", ktorý by - podobne ako v Hongkongu - umožnil Taiwanu ponechať si niektoré slobody, zatiaľ čo by sa ostrov podrobil podmienkam pevninskej Číny.

Cchaj Jing-wen však takúto perspektívu počas príhovoru odmietla ako "nepoužiteľný plán". "Tento model neprijmeme a nedopustíme poníženie Taiwanu. Súčasný stav sa nezmení, stojíme si pevne za týmto princípom," vyhlásila taiwanská prezidentka, ktorá zároveň vyzvala čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na začatie dialógu so zámerom znížiť napätie medzi Pekingom a Tchaj-pejom.

Taiwan (oficiálne Čínska republika) má vlastnú vládu - nezávislú od Čínskej ľudovej republiky - od roku 1949, keď nacionalisti prehrali v občianskej vojne s komunistami a utiekli na tento ostrov. Taiwanskí lídri a ich mnohí voliči sa už desaťročia vnímajú ako skutoční predstavitelia celej Číny, hoci väčšina medzinárodného spoločenstva medzičasom prešla k diplomatickému uznaniu Pekingu.

Peking prostredníctvom hovorcu svojho ministerstva pre otázky Taiwanu v stredu vyhlásil, že "nebude nikdy tolerovať" odtrhnutie sa tohto ostrova od Číny. "Disponujeme dostatočnými schopnosťami na obranu národnej suverenity a územnej celistvosti. Nebudeme nikdy tolerovať žiadne separatistické aktivity alebo zasahovanie externých síl do vnútornej politiky Číny," uviedol podľa tlačovej agentúry Sinchua hovorca daného rezortu Ma Siao-kuang.