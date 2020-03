KORONAVÍRUS v Európe! Veľký prehľad zákazov: Zoznam opatrení v jednotlivých štátoch

BELGICKO

Belgicko aktuálne nezaviedlo obmedzenia pri vstupe do krajiny ani obmedzenia týkajúce sa tranzitu. Letisko Zaventem je otvorené, lety a odlety prebiehajú podľa letového plánu. Niektoré letecké spoločnosti prijali rozhodnutie zrušiť časť svojich letov. Letisko Charleroi je otvorené, spoločnosť Ryanair zrušila všetky lety do Talianska v období 13.03.- 08.04.2020. Doprava na letiská funguje. V prípade potreby letiská bezodkladne príjmu príslušné opatrenia po konzultácii s príslušnými belgickými orgánmi.

BULHARSKO

Na suchozemskej hranici: Pre občanov SR a tovarových prepravách pri vstupe a výstupe z Bulharskej republiky sa neuplatňujú reštrikcie (Upozorňujeme, že je však potrebné preveriť stav vstupu v cezhraničnej krajine!) Lekárski inšpektori skúmajú osoby pri vstupe prostredníctvom mobilných zariadení a merajú ich telesnú teplotu. Sú vopred určené ubytovacie zariadenia na ubytovanie cestujúcich, u ktorých bude podozrenie na koronavírus.

Na letiskách: Na letiskách sú cestujúci, u ktorých sa počas lekárskej kontroly zistilo, že majú zvýšenú teplotu prostredníctvom termovízneho kamerového systému, podrobení skríningu t.j. rozhovoru s lekárskym personálom v určených miestnostiach (rozhovor je založený na osobitne navrhnutých dotazníkoch; v podozrivých prípadoch budú osoby dopravené do určených zdravotníckych zariadení). V termináli 2 letiska Sofia cestujúci prichádzajúci do krajiny z Talianska vyšetrujú zdravotnícki pracovníci pomocou mobilných zariadení zameraných na zisťovanie úrovne teploty. V termináli 1 sa pre týchto cestujúcich používa špeciálne určený koridor.

V termináli 2 letiska Sofia cestujúci prichádzajúci do krajiny z Talianska vyšetrujú zdravotnícki pracovníci pomocou mobilných zariadení zameraných na zisťovanie úrovne teploty. V termináli 1 sa pre týchto cestujúcich používa špeciálne určený koridor. V prístavoch: Opatrenia ako na letiskách.

CHORVÁTSKO

Chorvátsko s účinnosťou od 15. 03. 2020 rozšírilo zoznam krajín, z ktorých pri vstupe do HR je povinná 14-dňová izolácia o ďalšie krajiny, vrátane Slovenskej republiky. Občania SR, ktorí cestujú do Chorvátska, ale prichádzajú: · z krajín, resp. ich oblastí, ktoré sú definované ako ohniská koronavírusovej infekcie, t. j. z Číny /provincia Hubei/, Talianska, Nemecka /oblasť Heinsberg/, Kórei /mesto Daegu a provincia Cheongdo/ a Iránu, majú povinnosť podrobiť sa 14-dňovej karanténe, · z postihnutých oblastí – Čína /okrem provincie Hubei, Hong Kong, Kórea /okrem mesta Daeg a provincie Cheongdo/, Japonsko, Singapur, Francúzsko, Nemecko /okrem oblasti Heinsberg/, Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko, Holandsko, Švédsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Malajzia, Slovinsko /oblasť Bele Krajine/, Austrália, Filipíny, Vietnam, Kambodža, Nový Zéland, Dánsko, Nórsko, Česko, Fínsko, Grécko, Izrael, Írsko, San Marino, Island, Poľsko, Rumunsko, Portugalsko, Slovensko, Bielorusko, Bulharsko, Severné Macedónsko, Thajsko, India, Indonézia, Maledivy, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Irak, Egypt, Libanon, Pakistan, Bangladéš, USA, Kanada, Brazília, Čile, Kostarika, Alžírsko, Kamerun, Peru, Ekvádor, Andorra, Albánsko, Cyprus, Čierna Hora, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Monako, Turecko, Ukrajina, musia zostať v 14 - dňovej izolácii.

Chorvátsko posilnilo kontroly na hraničných priechodoch, treba očakávať možné dlhšie čakacie doby pre osobné a najmä nákladné vozidlá. Hraničné priechody so Srbskom - Batina, Principovac, Principovac 2 a Ilok 2 sú uzavreté pre všetku dopravu. Ostatné hraničné priechody sú pre cestujúcich aj nákladnú dopravu otvorené. S cieľom urýchlenia prechodu cez hranice sa pre vodičov nákladných vozidiel, ktorí vstupujú do HR zo SI odporúčajú nasledovné hraničné priechody: Macelj, Bregana, Rupa, Pasjak a Plovanija. Prílety zo zahraničia sú možné len na letisko F. Tuđmana v Záhrebe.

FRANCÚZSKO

Francúzska vláda síce od 15.3.2020 od polnoci vyhlásila 3. stupeň epidémie, avšak obmedzenia na hraniciach zatiaľ nezaviedla. S platnosťou od 16.3.2020 boli zrušené všetky lety z francúzskych letísk na viedenské letisko vo Schwechate. Pre občanov Slovenskej republiky je zatiaľ možné využívať len budapeštianske medzinárodné letisko Ferenca Liszta (odtiaľ odporúčame využiť vlak, autobus alebo taxislužbu ku slovenskej hranici, a potom individuálnu dopravu na územie SR). Odporúčaná trasa pre návrat občanov SR na Slovensko motorovými vozidlami je z Francúzska cez Švajčiarsko s pokračovaním do Rakúska alebo z Francúzska cez Nemecko a následne do Rakúska.

Na hraniciach je však potrebné počítať s kontrolami a zdravotnými prehliadkami. Rakúsko tiež vyžaduje podpísanie tlačiva, čím sa zaviažete, že v Rakúsku nebudete zastavovať a len ním prejdete, skontrolujú vám tiež, či máte plnú nádrž.

HOLANDSKO

Holandsko: K 16.3. 2020 nie sú zavedené opatrenia týkajúce sa obmedzení vstupu/výstupu na holandských hraniciach. Na nemecko-holandskej hranici sú zavedené nemecké policajné hliadky z dôvodu podozrenia na COVID-19 až do odvolania. Hranice sú zatiaľ otvorené. Medzinárodná vlaková a autobusová doprava z Holandska, ktorá súvisí s obmedzením vstupu do iných európskych krajín, bola zrušená. Holandské letecké spoločnosti KLM a Transavia zrušili niekoľko letov do určitých oblastí v Číne a Taliansku, tiež do krajín, kde je dočasne obmedzený vstup.

Letecké spoločnosti Alitalia, American Airlines, Cathay Pacific, Czech Airlines, Delta, El Al, Iran Air, Level, SunExpress, Surinam Airways a Turkish Airlines zrušili všetky lety do a zo Schipholu od 14. 3. 2020 predbežne do odvolania. Holandské karibské zámorské územia: Aruba, Curacao a Surinam, ako aj Bonaire, Sint-Eustatius a Saba nepovoľujú lety z Holandska a ani z iných európskych krajín.

ÍRSKO

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia.

NEMECKO

BERLÍN

Nemecko od pondelka, 16.3.2020 zatvorilo hranice s Dánskom, Francúzskom, Luxemburskom, Rakúskom a Švajčiarskom. Na medzinárodných letiskách sú zavedené tzv. výstupné karty (Austeigekarte), v ktorých leteckí cestujúci z rizikových oblastí uvádzajú údaje o letových koordinátoch, adresu v Nemecku, kontaktnú adresu, na ktorej sa cestujúci bude zdržiavať po dobu nasledujúcich 30 dní, telefónne číslo a e-mailovú adresu a mená spolucestujúcich.

Pri cestách vlakovou dopravou boli taktiež zavedené tzv. výstupné karty, ktoré vypĺňajú cestujúci v prípade podozrenia na symptómy nákazy, v ktorých uvádzajú údaje ako pri výstupných kartách v leteckej doprave. Zatiaľ sa tzv. výstupné karty uplatňujú pre cestujúcich z Talianska. Taktiež pri vstupe lodnou dopravou boli zavedené výstupné karty.

GK MNÍCHOV

Nemecká strana púšťa na územie DE z AT územia občanov SR (resp. iných štátov) s pobytom v DE (Anmeldung, Meldebescheinigung...), ak regulárne v DE pracujú (zmluva, konkretizovať zamestnávateľa) alebo transferujú cez územie DE do susednej krajiny. Pohyb kamiónov s tovarom je zatiaľ bez obmedzenia.

PORTUGALSKO

Zrušené letecké spojenia s Talianskom. Auto, autobus, lietadlo – zatiaľ bez zmien resp. obmedzení. Pozemné hranice PT/ES – zakázané prekračovanie hraníc za účelom turizmu a voľnočasových aktivít. Kamióny – zatiaľ bez obmedzení. Zákaz vylodenia z výletných lodí. Madeira – povinná 14-dňová karanténa pre všetkých cestujúcich prilietajúcich na Madeiru a ostrov Porto Santo. Všetci prilietajúci cestujúci a palubný personál sú podrobení meraniu teploty a vyplneniu epidemiologického prieskumu. Pozastavená platnosť povolení na kotvenie výletných lodí a jácht v prístavoch regiónu do 31. 3.

Azorské ostrovy – povinná 14-dňová karanténa pre všetkých cestujúcich prilietajúcich na Azorské ostrovy. Pozastavená platnosť všetkých povolení na kotvenie výletných lodí a jácht v azorských prístavoch do 31. 3., s výnimkou prípadov, kedy je zakotvenie schválené zdravotným úradom regiónu, za predpokladu, že cestujúci sa nebudú môcť vylodiť.

RAKÚSKO

Letecká doprava: Dočasne sú prerušené letecké aj vlakové spojenia s Čínou, Južnou Kóreou, Iránom, Talianskom, od 16.3 od 24 hod. aj so Španielskom, Švajčiarskom a Francúzskom. Od 17.3. nebudú do Rakúska prilietať lietadlá z Veľkej Británie, Holandska, Ruska a Ukrajiny. Vlaky a autobusy: V rámci Rakúska premávajú bez obmedzení. ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom.

Autobusy, ktoré prevážajú cestujúcich vracajúcich sa cez Rakúsko z Talianska do vlasti, by sa nemali zastavovať a dovoliť cestujúcim z autobusu vystúpiť (okrem nevyhnutných prípadov, napríklad zo zdravotných dôvodov). Individuálna doprava: Na hraničných priechodoch s Rakúskom pracujú zdravotné hliadky, ktoré vykonávajú zdravotné kontroly osádok vozidiel smerujúcich z Talianska do Rakúska. Prejazd rakúskym územím je povolený za podmienky, že sa cudzinec zaviaže, že z trasy neodbočí a pôjde bez zbytočných zastavení rovno do svojej krajiny. Na hraničnom priechode musia občania vypísať tlačivo, ktoré im poskytne rakúska polícia obsahujúce osobné údaje a prehlásenie, že sa na území Rakúska nikde nezastavia. Rakúska polícia kontroluje aj stav palivovej nádrže, vyžaduje sa plne doplnené palivo.

Nariadenie obmedzujúce osobnú dopravu a prepravu sa nevzťahuje na nákladnú a obchodnú dopravu (s výnimkou komerčnej osobnej dopravy) a na dochádzku za prácou. Nariadenie sa tiež nevzťahuje na cestujúcich v pohotovostných vozidlách, vozidlá verejnej služby a na diplomatický personál. Občanom SR sa odporúča pri návrate do vlasti využiť služby rakúskej železničnej vnútroštátnej dopravy (ÖBB) - rýchlikové spojenie z rôznych AT destinácii do obce Schwechat. Odtiaľ AT autobusom, príp. AT taxislužbou do obcí Kittsee alebo Berg. Následne presun taxislužbou alebo peší presun na hraničné priechody Jarovce-Kittsee, alebo Berg (je povolený peší presun cez SK-AT hraničné priechody). Na SK hraničnom priechode odporúčame mať vopred dohodnutý odvoz (t. j. rodina, priatelia, príp. taxislužby). Tirolsko: Na celú spolkovú krajinu Tirolsko bola uvalená karanténa s prísnou kontrolou vstupov/výstupov.

SLOVINSKO

Pre osobnú dopravu prebiehajú kontroly iba na hranici medzi Talianskom a Slovinskom od 11.3. Medzi SI a IT boli uzavreté všetky hraničné priechody okrem priechodov Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije a Krvavi potok. Každý však musí predložiť potvrdenie od lekára, že za posledné tri dni nemá COVID-19, ak nemá takéto potvrdenie, bude týmto osobám umožnený prechod cez hranicu, ak nebudú mať telesnú teplotu vyššiu ako 37,5 C a nebudú mať iné respiračné príznaky.

Pre nákladnú dopravu boli uzavreté hranice medzi Talianskom a Slovinskom, okrem tých, ktorí prevážajú poštové zásielky, lieky, ochranné prostriedky a lekárske pomôcky pre zdravotné účely. Hranica je prístupná pre občanov SI a občanov s trvalým alebo prechodným pobytom SI, a ktorých konečná destinácia je SI. Od polnoci 16.9.2020 sa v Slovinsku ruší verejná vnútroštátna a medzinárodná autobusová a železničná doprav.

Od 17.3.2020 sa očakáva prerušenie leteckej dopravy. Na hranici s HU sú otvorené iba hraničné prechody Pince a Dolga Vas. Naďalej platia obmedzenia na SI-HU a SI-HR hranici pre nákladnú dopravu, ktorá smeruje z Talianska. Hranica s AT je priechodná. Od 16.3.2020 má platiť zákaz vstupu Slovincov do HR, ktorí prichádzajú z regiónu SI Bela Krajina – HR ich pustí na územie SI ak budú súhlasiť s 14-dňovou karanténou v HR. Pri odchode osobným autom do AT, HU nie sú hlásené obmedzenia, na SI-HR hranici sa tvoria na niektorých miestach kolóny.

ŠPANIELSKO

V rámci ochranných opatrení sa obnovujú kontroly na pozemných hraniciach - povolenie na vstup na územie krajiny po súši majú iba španielski občania, osoby s bydliskom v Španielsku, cezhraniční pracovníci a osoby v prípadoch spôsobených nepredvídateľnými okolnosťami - opatrenie platí od polnoci 16. marca a ostane v platnosti počas trvania núdzového stavu - opatrenie nemá vplyv na prepravu tovaru - naďalej platí možnosť návratu do domovskej krajiny - toto opatrenie nemá vplyv na leteckú prepravu.

Na základe vyhlásenia núdzového stavu v celej krajine platí: -zníženiu pozemnej, železničnej, leteckej a námornej dopravy v priemere o 50% so znížením počtu priamo prepravovaných osôb na max. tretinu -vo všeobecnosti platí výrazne obmedzenie voľného pohybu - občania však môžu vychádzať z domu a pohybovať sa individuálne po verejných priestranstvách napr. za účelom návratu do miesta obvyklého pobytu (tj. aj do svojho domovského štátu) -pohyb autom po verejných komunikáciách je možný len za účelom natankovania vozidiel palivom, cestu k lekárovi, do práce, nákup potravín či liekov a pod.

TALIANSKO

Do 3. 4. 2020 s možnosťou predĺženia platí, že: Výstup občanom Talianska zakázaný, vstup povolený len osobám s pobytom v krajine, výnimky zo zdravotných a pracovných dôvodov treba preukázať. Cudzinci môžu krajinu opustiť, pri pohybe po krajine je povinnosťou preukázať sa samodeklaráciou o cieli cesty, v tomto prípade o ceste do vlasti (Dichiarazione sotto la propria responsabilitá), ktorú je možné stiahnuť z web stránky ministerstva vnútra. Inak hrozí pokuta.

Cez krajinu môžu tranzitovať cudzinci (cestou z Francúzska a Slovinska) ak smerujú do vlasti, potrebná samodeklarácia (k dispozícii na hranici, alebo u policajtov). Na hranici výstup pre cudzincov bez problémov, treba si však zistiť podmienky vstupu do okolitých krajín (Slovinsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko). Opustiť talianske územie je možné len osobným dopravným prostriedkom, turistickým autobusom alebo peši. Medzinárodná osobná doprava bola zastavená. Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodič okrem bežných dokladov musí mať rúško/respirátor, rukavice a dezinfekčný gél.

MAĎARSKO

Polícia SR upozorňuje, že od polnoci budú zatvorené maďarské hranice pre Slovákov a všetkých cudzincov. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. V pondelok večer bolo podľa polície zo spoločného kontaktného pracoviska Čunovo - Rajka oznámené, že Maďarsko od utorka uzatvára štátne hranice so SR.

"Do Maďarska budú pustení len ich štátni príslušníci," upozorňuje polícia. Osobná doprava bude púšťaná cez hraničné priechody Čunovo - Rajka a Medveďov - Vamosszabadi. Nákladná doprava cez hraničné priechody Čunovo - Rajka a Milhosť - Tornyosnémeti.

POĽSKO​

V utorok o 12.00 h Slovenská republika uzatvorila aj hraničné priechody s Poľskom. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová. "Poľská strana ohlásila, že v prevádzke bude mať zatiaľ dva priechody, kde je presmerovaná kamiónová a osobná doprava, a to Trstená a Vyšný Komárnik," uviedla Bárdyová. Dodala, že ostatné priechody budú zatvorené.

Zoznam otvorených hraničných priechodov

S Rakúskou republikou:

Bratislava – Petržalka – Berg

Bratislava – Jarovce – Kittsee (cesta)

Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica)

S Maďarskom:

Milhosť – Tornyosnémeti

Medveďov – Vámosszabadi

Čunovo – Rajka (diaľnica)

S Poľskou republikou:

Vyšný Komárnik – Barwinek

Trstená – Chyžné

S Českou republikou:

Svrčinovec - Mosty u Jablunkova

Čadca - Milošová - Šance

Klokočov - Bíla Makov - Bílá-Bumbálka

Lysá pod Makytou - Střelná

Horné Srnie - Brumov- Bylnice

Drietoma - Starý Hrozenkov

Nová Bošáca - Březová Moravské

Lieskové - Strání Vrbovce - Velká nad Veličkou

Skalica - Sudoměřice (nová cesta)

Holíč - Hodonín

Brodské - Lanžhot Brodské Břeclav (diaľnica)

Pripomíname, že Slováci, ktorí sa vrátili zo zahraničia individuálne, sa musia podrobiť 14 dňovej domácej karanténe. Tí Slováci, ktorí požiadali o pomoc ambasády SR a s ich pomocou ich dopravia na Slovensko, budú odvezení automaticky do ubytovacích zariadení MVSR na povinnú karanténu.