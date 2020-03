Prezident Macedónska podpísal posledný dokument potrebný na vstup do NATO

SKOPJE - Prezident Severného Macedónska Stevo Pendarovski v piatok podpísal posledný dokument, ktorý je potrebný na vstup krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO). Takzvanú prístupovú listinu podpísal po tom, ako Španielsko tento týždeň ratifikovalo prístup štátu. Krátko po tom generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyhlásil, že formálny vstup do NATO sa bude konať čo najskôr a Severné Macedónsko sa tak stane 30. členským štátom aliancie.

Vstup do NATO a Európskej únie bol pre lídrov bývalej juhoslovanskej republiky prioritou, ale spor so susedným Gréckom o meno krajiny viac ako dve desaťročia bránil pokroku v tejto oblasti. Severné Macedónsko sa v minulosti volalo Macedónsko, čiže rovnako ako susedná grécka provincia. Na základe dohody s Gréckom z roku 2017 sa názov Macedónska zmenil na Severné Macedónsko. Grécko následne ako prvé z členských štátov NATO ratifikovalo vstup Severného Macedónska do Severoatlantickej aliancie.