Koronavírus stále útočí: Prvé potvrdené prípady hlásia z Holandska, Litvy a Bieloruska

Pacient podľa informácií holandských médií nedávno navštívil taliansky región Lombardsko, ktorý je najviac postihnutou oblasťou v Európe. Prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 uňho potvrdili výsledky laboratórneho testu.

Najvyšší počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom zo všetkých európskych krajín má v súčasnosti Taliansko. Viac ako 50.000 ľudí je od nedele uzavretých v 10 mestách v regióne Lombardsko a jednom meste v Benátsku po tom, ako tam talianska vláda nariadila dočasnú izoláciu s cieľom zastaviť šírenie nákazy.

Prvý prípad nákazy koronavírusom oznámila Litva

Prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 oznámila v piatok Litva. Ide o ženu, ktorá sa tento týždeň vrátila zo severotalianskeho mesta Verona. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšiu vládu. Litovská vláda vo vyhlásení uviedla, že infikovaná žena, ktorá sa do krajiny vrátila v pondelok, sa nachádza v izolácii v nemocnici v meste Šiauliai v strednej časti tohto pobaltského štátu. Odkedy nakazená žena prišla späť do vlasti, je na pozorovaní a vykazuje len mierne príznaky ochorenia - momentálne nemá ani zvýšenú teplotu, dodala vláda.

Litva vyhlásila v stredu v súvislosti s rastúcim počtom prípadov infikovania koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete a v Európe ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu celoštátny stav núdze. Po Číne a Južnej Kórei je krajinou s najväčším výskytom osôb nakazených koronavírusom Taliansko (655), pričom 17 ľudí tam vírusu podľahlo. V Európskej únii prípady nákazy potvrdili okrem iného vo Francúzku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Chorvátsku, Belgicku, Švédsku, Fínsku, Británii a Grécku.

Bielorusko hlási prvý prípad nákazy novým koronavírusom

Bielorusko zaznamenalo prvý prípad infekcie novým koronavírusom. Nakazeným je iránsky občan, informovala v piatok tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva. "Radi by sme vás informovali, že testy vykonané 27. februára v Republikovom výskumnom a praktickom stredisku pre epidemiológiu a mikrobiológiu (RRPCM) potvrdili prítomnosť koronavírusu 2019-nCoV u jedného zo študentov z Iránu," uviedol na svojej webovej stránke bieloruský rezort zdravotníctva.

Pozitívne testovaný študent pricestoval do Bieloruska 22. februára z azerbajdžanského hlavného mesta Baku. "Pacient a osoby, ktoré sa s ním dostali do kontaktu, boli umiestnení do karantény v nemocnici pre infekčné choroby v Minsku. Zdravotný stav mladého muža je uspokojivý," dodalo ministerstvo.

Epidémia nového koronavírusu prepukla v čínskom meste Wu-chan, ekonomickej a priemyselnej metropole, koncom minulého roka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v súvislosti s epidémiou medzinárodný stav ohrozenia zdravia. Okrem Číny sa nový koronavírus vyskytol už v ďalších 50 krajinách sveta. Podľa príslušných úradov sa v Číne nakazilo vyše 78.800 ľudí, z ktorých 2788 ochoreniu podľahlo. Čínskym lekárom sa podarilo vyliečiť najmenej 36.000 infikovaných osôb.