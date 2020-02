MIMORIADNY ONLINE Koronavírus sa naďalej šíri: Infikovaných hlásia z Európy aj z Nového Zélandu

Prvé prípady nákazy hlási Holandsko, Litva, Bielorusko, Nigéria aj Nový Zéland

Počet nakazených stúpa v Nemecku, nové prípady hlási aj Kalifornia

Európsky parlament zvažuje, že pre koronavírus bude organizovať plenárne zasadnutia virtuálne

Podľa vedeckých testov v Hongkongu sa môžu koronavírusom nakaziť a prenášať ho aj domáce zvieratá

ONLINE

11:05 Južná Kórea oznámila v piatok popoludní miestneho času 315 ďalších nových prípadov nákazy, čím sa ich počet v krajine zvýšil na 2 337. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.

10:55 Vo Veľkej Británii sa objavilo šesť nových prípadov koronavírusu za 24 hodín. Wales hlásil prvý prípad nákazy. V meste Buxton, ktoré je zablokované, je v karanténe matka jedného zo žiakov lokálnej školy. Keď to chlapec zistil, zohnal si ochranný odev a spolu s matkiným priateľom šiel za ňou do nemocnice.

10:45 Írska nízkonákladová letecká firma Ryanair neruší žiadne zo svojich letov z Talianska do Bratislavy ani z Bratislavy do Talianska, ani žiadne iné zo svojich letov. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Ryanair prevádzkuje z hlavného mesta Slovenska do Talianska pravidelné linky na letiská Miláno - Bergamo, Bologna, Rím-Ciampino a Alghero. Zdroj: TASR/AP Photo/Martin Meissner

10:30 V Hongkongu testovali na koronavírus psy, testy u niekoľkých zvierat boli pozitívne. To dokazuje, že zvieratá sa môžu stať prenášačmi.

10:15 Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vo štvrtok oznámilo, že zisťuje, ako dlho vydrží nový koronavírus SARS-CoV-2 na rôznych povrchoch, s cieľom odhaliť jeho mieru infekčnosti. S odvolaním sa na vyhlásenie riaditeľa CDC Roberta Redfielda pre americký Kongres o tom v piatok informovala agentúra Reuters.

10:00 Bielorusko zaznamenalo prvý prípad infekcie koronavírusom. Nakazený je iránsky občan, informovala v piatok tlačová agentúra TASS. Pozitívne testovaný študent pricestoval do Bieloruska 22. februára z azerbajdžanského hlavného mesta Baku.

9:30 Nový Zéland potvrdil prvý prípad koronavírusu. Ide o šesťdesiatnika, ktorý sa nedávno vrátil z Iránu. Informovalo o tom novozélandské ministerstvo zdravotníctva. Pacient bol hospitalizovaný v nemocnici v Aucklande a členov jeho domácnosti umiestnili preventívne do izolácie, píše agentúra AP. Pacient sa vrátil z Iránu lietadlom spoločnosti Emirates, ktoré pristálo na letisku v Aucklande.

8:45 Šesť nemeckých spolkových krajín vo štvrtok nahlásilo spolu 22 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV. Ich počet sa za 24 hodín strojnásobil, pribudlo aj Bavorsko, Hesensko, Hamburg a Porýnie-Falcko. Takisto prvé prípady nahlásili nemecké úrady vo štvrtok v Hesensku a Hamburgu. Hesenským pacientom je osoba z okresu Lahn-Dill-Kreis; v Hamburgu sa nakazil zamestnanec detského oddelenia univerzitnej kliniky Hamburg-Eppendorf.

Zdroj: TASR/DPA - Georg Wendt

V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko bol koronavírus diagnostikovaný ďalším 14 osobám. Vláda zriadila krízový štáb.

7:45 Holandsko vo štvrtok potvrdilo prvý prípad výskytu nového druhu koronavírusu. Infikovaný pacient je v izolácii v nemocnici TweeSteden v Tilburugu. Pacient podľa informácií holandských médií nedávno navštívil taliansky región Lombardsko

7:30 Prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 oznámila v piatok Litva. Ide o ženu, ktorá sa tento týždeň vrátila zo severotalianskeho mesta Verona. Informovala o tom agentúra Reuters. Infikovaná žena je v izolácii v nemocnici v meste Šiauliai v strednej časti tohto pobaltského štátu. Litva vyhlásila v stredu celoštátny stav núdze.

7:20 Na nový druh koronavírusu bolo v Kalifornii vo štvrtok pozitívne otestovaných 33 ľudí, z toho piati následne tento najľudnatejší americký štát opustili. Monitorovaných je v Kalifornii približne 8 400 ľudí, ktorí v nedávnej dobe cestovali do oblastí, v ktorých sa vírus vyskytuje. V štáte s takmer 40-miliónovou populáciou je k dispozícii "len niekoľko stoviek testovacích súprav".

7:00 Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v stredu oznámilo, že v Spojených štátoch zaznamenali prvú pacientku nakazeného novým koronavírusom SARS-CoV-2 bez zjavnej väzby na ostatné prípady infekcie v krajine. To spôsobilo narastajúce obavy, že toto potenciálne smrtiace ochorenie sa začalo voľne šíriť v USA.

6.45 V Nigérii zaznamenali v piatok prvý potvrdený prípad nákazy. Vírus sa tak po prvý raz objavil aj v subsaharskej Afrike. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tento týždeň varovala, že systém zdravotníctva v Afrike nie je dostatočne vybavený na to, aby vedel vhodne zareagovať na boj s vírusom, ak sa na kontinente začne šíriť. V Afrike, kde žije asi milión Číňanov, je kritický nedostatok vybavenia a sú tam aj nedostatočné prostriedky na analýzu.

6:30 Európsky parlament zvažuje, či bude svoje rokovania a plenárne zasadnutia organizovať formou telekonferencií pre rastúce obavy z nového koronavírusu, ktorý sa rozšíril z Číny. S odvolaním sa na hovorcu Európskeho parlamentu o tom informovala agentúra Reuters. Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

6:20 Čína oznámila v piatok 44 ďalších úmrtí na nový koronavírus SARS-CoV-2 a 327 nových prípadov nákazy. Ide o najmenší nárast počtu nakazených osôb za jeden deň počas obdobia viac než jedného mesiaca. Informovala o tom agentúra AFP. V pevninskej Číne zaznamenali podľa aktuálnych údajov čínskej Národnej zdravotníckej komisie (NHC) doteraz 2788 úmrtí a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 78.824. Piatkové čísla predstavujú najnižší nárast v počte infikovaných od 24. januára, keď ich bolo nahlásených 259.

6:10 Južná Kórea oznámila v piatok 256 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich počet v krajine zvýšil na 2 022. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).