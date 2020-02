Nečakaná smrť pri rutinnom zákroku: Usmievavé dievčatko (†7) zomrelo pri operácii mandlí

GREENWOOD - Mala to byť rutinná operácia, ktorá sa dennodenne vykonáva na celom svete. 7-ročné dievčatko Paisley Cogsdill zo Severnej Karolíny však chvíľu po začatí operácie zomrelo. Zdrvení rodičia teraz čakajú na výsledky pitvy, aby zistili, čo mohlo spôsobiť náhlu smrť zdravého dieťaťa.

Sedemročné dievča zomrelo len minútu po tom, čo sa začala rutinná operácia odstránenia mandlí. Srdce Paisley Cogsdillovej sa zastavilo 21. februára krátko po začatí operácie v nemocnici v meste Greenwood v Južnej Karolíne. Lekári ju nedokázali oživiť.

Zničení rodičia dievčatka Austin a Jasmine tvrdia, že Paisley bola zdravá a nemala žiadne vážne zdravotné ťažkosti, o ktorých by vedeli. Jej život bol bezproblémový, okrem toho, že chrápala v spánku. Teraz čakajú na výsledky pitvy, aby zistili, čo iba 7-ročnú Paisley zabilo. Informoval o tom portál Metro.

Paisley s matkou Jasmine Zdroj: FB/Jasmine Truelock

„Nerozumieme, prečo sa tieto veci dejú, ale vieme, že to bol Boží plán a to je jediná vec, ktorá nám to pomôže prekonať," povedala babička Paisley Mary Beth Truelock s tým, že operácie sa nebála. V srdcervúcich spomienkach ju opísala ako žiačku „plnú radosti “.

"Bolo jej tu na Zemi dopriatych iba sedem rokov, ale láska, ktorú zdieľala, bude trvať celý život," dodala babička s tým, že Paisley mala radosť zo všetkého, čo robila, od hrania T-Ballu a Softballu po tanec hip-hopu a gymnastiku.

Zriadila sa jej aj stránka GoFundMe na pokrytie výdavkov na pohreb, ktorý sa uskutoční vo štvrtok. V stredu mala vyzbieraných viac ako 30-tisíc dolárov. „Toto je pre nás hrozný čas. Momentálne žijeme jeden pre druhého, pretože nikto by nemal nikdy prekonať túto bolesť, ktorou prechádzame,“ povedala Mary Beth Truelock.

Tonzilektómia je jedným z najbežnejších chirurgických zákrokov uskutočňovaných na deťoch. Mandle sú plné bielych krviniek, ktoré bojujú s infekciami, ale môžu sa odstrániť, ak spôsobujú problémy, napríklad kvôli opakujúcim sa zápalom, zväčšeniu či abscese mandlí.