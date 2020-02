Rodina dievčatka (†6), ktoré našli mŕtve, čelí nenávistným komentárom: Odborník v tom má jasno

PRAHA - Nepredstaviteľnú bolesť prežívajú zdrvení rodičia po tom, čo ich dcérku (†6) našli mŕtvu na Jesenicku v stredu skoro ráno len kúsok od domu po rozsiahlom pátraní. Napriek tomu to nezabránilo užívateľom sociálnych sietí pustiť sa do nich s nenávistnými komentármi. K celému prípadu sa vyjadril aj známy český psychoterapeut Miloslav Čedík.

Šesťročné dievčatko sa ešte v utorok popoludní hralo so svojou sesternicou na pieskovisku na Jesenicku v Česku, keď následne zmizla bez stopy. Po hodinách rozsiahleho pátrania, do ktorého sa zapojili stovky ľudí, profesionáli i dobrovoľníci, sa dievčatko našlo. Mŕtve. Zdrvení rodičia prežívajú najhoršie obdobie v živote, napriek tomu sa na sociálnych sieťach objavili nenávistné komentáre, kruté dohady a kritika údajne nezodpovedných rodičov. Informoval o tom český portál Blesk.cz.

"V dnešnej dobe by som tak malé dieťa nenechala samé vonku ani náhodou," uviedol jeden z diskutujúcich. "Šesťročné dieťa vonku večer, v noci. Dôvod? " Čuduje sa ďalšia komentujúca osoba, pričom sa iná pýta, "kde bola matka dievčatka." Okrem toho sa v komentároch mali objaviť aj špekulácie, že matka mala byť v kritickom čase pod vplyvom alkoholu.

Známy psychoterapeut má ohľadom nenávistných komentárov jasno

K hroznej sile nenávistných komentárov v diskusiách na sociálnych sieťach sa vyjadril aj známy psychoterapeut Miloslav Čedík. "Tá situácia je pre rodičov veľmi deštruktívna, to je, ako keď vypustíte džina z fľaše a on si žije vlastným životom. Samo o sebe sa im deje niečo veľmi trýznivého, prežívajú smrť vlastného dieťaťa. To samo je trestom a tými nenávistnými komentármi sa všetko len násobí," vysvetľuje Čedík s tým, že tým sa len prilieva olej do ohňa.

Podľa neho podobným komentátorom absolútne chýba vnímavosť, pochopenie, citlivosť a úcta. Namiesto toho, aby sme ľudia zastavili a "pomyselne chodili okolo tej rodiny po špičkách," tak naopak súdia a hania, dodáva psychoterapeut s tým, že ak sa takáto tragédia deje bez komentárov, v súkromí, tak má čas šancu zaceliť rany.

"Vo chvíli, keď to ale pustíte do verejného priestoru, tak to môže mať nedozerné následky. Neviete, čo ďalšie sa na to nešťastie nabalí, aký druh zranenia to tým rodičom ešte prinesie. Čo bolo predtým skryté v priestore komunity, stáva sa predmetom neobjektívneho nahliadnutia obrovského množstva ľudí, " opisuje ďalej pre Blesk.cz psychoterapeut.

Podľa Čedíka je okrem toho jasné, že rodičia vôbec nemajú silu sa brániť, keďže sú veľmi zranení no aj napriek tomu niekto ešte ďalej do nich "kope". "Vždy budeme čeliť tomu, že sa takéto nešťastné udalosti budú stávať. A vždy nás smrť človeka zastavuje v tom zmysle, že si uvedomujeme limit svojho vlastného života a života blízkych. Všetci kritici by sa mali zastaviť sami u seba, v tichosti sa zamyslieť nad sebou a nehodnotiť, " uzatvára český psychoterapeut.

S názorom svojho kolegu úplne súhlasí aj psychologička Alexandra Hrouzková. "Ak má niekto potrebu na rodičov útočiť, mal by sa opýtať sám seba - komu tým pomôžem? Pretože nenávistné komentáre nepomôžu nikomu, naopak, naďalej ubližujú a prehlbujú kritický stav človeka, na ktorého útočia," uviedla pre Blesk.cz psychologička, podľa ktorej tí "hejteri" nemajú záujem niekomu pomôcť. "Sú to zvyčajne sami veľmi nešťastní ľudia, keď sú schopní písať zlé a zraňujúce komentáre na adresu ľudí, ktorí sa stretávajú s tragédiou," uzatvára Hrouzková.