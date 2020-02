Vláda nepustila na brífing niekoľkých novinárov: Ostatní sa rozhodli akciu bojkotovať

LONDÝN - Britskí novinári v pondelok popoludní hromadne bojkotovali brífing kabinetu premiéra Borisa Johnsona venovaný otázke budúcich vzťahov s EÚ. Žurnalisti tak reagovali na rozhodnutie Downing Street nevpustiť na brífing niektorých ich kolegov. Informoval o tom denník The Guardian.

Z účasti na brífingu mali byť okrem iných vylúčení aj žurnalisti z denníka The Daily Mirror, spravodajských portálov Huffington Post, PoliticsHome a denníka The Independent. Novinári, ktorí sa nachádzali na zozname, boli požiadaní, aby sa vo vstupnej hale do Downing Street 10 postavili na jednu stranu koberčeka, zatiaľ čo ostatných požiadala ochranka postaviť sa na druhú stranu.

Po tom, ako Lee Cain, ktorý je považovaný za blízkeho poradcu britského premiéra Borisa Johnsona, novinárom zo "zakázaných" médií oznámil, že musia odísť, rozhodli sa brífing na protest opustiť aj ostatní prítomní žurnalisti. Na brífingu mali totiž podľa The Guardian pred novinármi predstúpiť štátni úradníci, ktorí by mali byť z titulu svojich pozícií apolitickí.

Podľa The Guardian sa tento krok britskej administratívy podobá na taktiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý často vylučoval vybraných novinárov zo svojich brífingov. K incidentu došlo v čase, keď sa stupňuje napätie vo vzťahoch britského premiéra s médiami, dodal denník.