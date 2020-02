Johnsonov poradca odstúpil: Na konte má celý rad kontroverzných vyjadrení

"Mediálna hystéria okolo mojich starých komentárov na internete je šialená, ale chcel som pomôcť vláde jej veličenstva, nie ju rozptyľovať. Rozhodol som sa preto odstúpiť zo svojej pozície", napísal Sabisky na sociálnej sieti Twitter. Jeho odstúpeniu predchádzal tlak zo strany verejnosti aj Labouristickej strany, po tom ako sa ukázali jeho kontroverzné komentáre, v ktorých presadzoval eugeniku. Podľa denníka The Guardian Johnsonov bývalý poradca v roku 2014 na internetovú stránku napísal, že aby sa predišlo neplánovaným tehotenstvám, niektorí ľudia by mali povinne podstúpiť sterilizáciu, čím by sa podľa neho predišlo vzniku "spodiny".

V príspevku na Twitteri zase Sabisky napísal, že Afroameričania majú nižšie IQ ako belosi a je u nich vyššia pravdepodobnosť "mentálneho postihnutia". Inteligencia sa podľa neho dedí a je najmä výsledkom genetiky. "Medzi černochmi uvidíte omnoho väčšie percento ľudí s IQ 75 alebo nižším, čo je hranica ľahkej mentálnej retardácie", napísal Sabisky v komentári na internete v roku 2014. Sabisky sa vyjadroval takisto k ženského športu, o ktorom napísal "vždy veľmi priamočiaro poviem, že ženský šport je viac podobný paralympiáde ako mužskému (športu)".

"Neexistujú slová vystihujúce to, že za poradcu premiéra bol vymenovaný človek známy tým, že podporuje nútenú sterilizáciu ľudí, ktorých nepovažuje za hodnotných. (Sabisky) Musí z tejto pozície okamžite odísť," povedal poslanec Labouristickej strany Jon Trickett ešte pred Sabiskeho odstúpením. Sabisky nebol stálym zamestnancom kancelárie premiéra, ale iba externistom využívaným na príležitostné úlohy. The Guardian tvrdí, že Sabisky dostal prácu poradcu na Downing Street po tom, čo hlavný Johnsonov poradca Dominic Cummings napísal blog, v ktorom vyzýval "čudákov s netradičnými schopnosťami", aby sa prihlásili na voľné pracovné pozície v kancelárii premiéra.