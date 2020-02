Teroristický útok v Londýne: VIDEO Muž pobodal viacero ľudí, polícia ho zneškodnila

"Ozbrojení príslušníci v Streathame postrelili muža. Momentálne sa domnievame, že došlo k pobodaniu viacero ľudí. Okolnosti incidentu sa vyhodnocujú. Udalosť bola označená za incident súvisiaci s terorizmom," uviedla na Twitteri londýnska Metropolitná polícia. Na záberoch z miesta incidentu, ktoré sa šíria po sociálnych sieťach, vidno muža ležiaceho dolu tvárou na zemi. Na miesto činu dorazili viaceré sanitky a policajné autá a nad nimi krúžilo niekoľko vrtuľníkov.

Zdroj: TASR/Victoria Jones/PA via AP

Polícia vyzvala verejnosť, aby sa až do ukončenia zásahu vyhla danej lokalite. Čo konkrétne sa stalo, zatiaľ nie je jasné. Podľa reportéra Sky News mohli byť pobodaní traja ľudia, toto číslo však nebolo oficiálne potvrdené. Polícia zatiaľ nepotvrdila ani smrť postreleného muža. Spravodajca Sky News vyslovil domnienku, že ležiaci muž, ktorého vidno na záberoch zo Streathamu, mohol mať na sebe samovražednú vestu.

"Domnievame sa, že sú dve zranené obete. Čakáme na správy o ich zdravotnom stave," uviedla na Twitteri londýnska Metropolitná polícia. Zároveň ubezpečila, že situáciu má už plne pod kontrolou a že ďalšie informácie zverejní ihneď, ako to bude možné. Apelovala tiež na "zdravý rozum a zdržanlivosť" pri zverejňovaní súvisiacich záberov, najmä takých, na ktorých vidno príslušníkov polície. Britský premiér Boris Johnson vyjadril na Twitteri poďakovanie všetkým zložkám, ktoré zasahovali v Streathame, nachádzajúcom sa zhruba 11 kilometrov od centra Londýna.

Londýnska Metropolitná polícia zvýšila bilanciu nedeľňajšieho útoku vo štvrti Streatham v južnom Londýne na troch zranených. Všetkých troch previezli do nemocnice, avšak len jeden z nich je v ohrození života. Jedna osoba utrpela len ľahké zranenia. Podľa informácií televízie Sky News bol páchateľ predmetom aktívneho policajného monitoringu a útok bol inšpirovaný islamistickou ideológiou.

This photograph — showing a man who has reportly being shot dead by police in #Streatham — is being circulated on social media. The family could find out by social media, this is unfair regardless of circumstances. Do NOT share it unless his face is blurred. Here’s my edit.... pic.twitter.com/8TCltPHgdq