Šefčovič: Nový pracovný program eurokomisie bude mať vplyv na celé desaťročie

V rozhovore to v stredu potvrdil podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič - krátko po tom, ako pracovný plán exekutívy oficiálne predstavil pred európskymi novinármi. Upozornil, že všetky predkladané iniciatívy budú mať dopad na celé nadchádzajúce desaťročie a v niektorých prípadoch aj pre prvú polovicu tohto storočia.

Podľa jeho slov pracovný program na rok 2020 chce zaviesť do praxe politické usmernenia "pracovať pre Európu, ktorá má vyššie ciele," predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej. Premeniť ich na hmatateľné výhody pre európskych občanov, podniky a spoločnosť. Tento pracovný program motivuje tiež potreba využiť príležitosti, ktoré so sebou prinesie dvojitá transformácia – ekologická a digitálna.

"Ide o najambicióznejší program, s akým kedy začínala Európska komisia," uviedol Šefčovič s odkazom na svoje vyše desaťročné pôsobenie v exekutíve EÚ. "Máme vyše 90 iniciatív, ktoré sú štruktúrované podľa základných šiestich priorít," dodal. Tými prioritami sú: Európska zelená dohoda s cieľom klimatickej neutrality do roku 2050; Európa pripravená na digitálny vek; hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí; silnejšia Európa vo svete; podpora európskeho spôsobu života a nový impulz pre európsku demokraciu.

Slovenský eurokomisár spresnil, že po predstavení pracovného programu EK, ktorý na základe predošlých konzultácií zohľadnil odporúčania Európskeho parlamentu a Rady EÚ (členských krajín), nasleduje ďalší krok a to je dohodnúť sa spolu s oboma uvedenými inštitúciami EÚ na tom, ktoré z predložených návrhov budú považované za absolútnu prioritu na tento rok.

"To znamená, aby sme si zosúladili napríklad časové súradnice, kedy sa ktorému návrhu budeme venovať, aby sa čím skôr dostali k takzvaným trialógom, čiže do finálnej fáze rokovaní. Aby sme teda nestrácali čas a mohli prejsť k implementácii nových zákonov," opísal situáciu. Zároveň vyjadril nádej, že šéfovia troch najdôležitejších inštitúcií EÚ podpíšu dokument v tomto zmysle do troch mesiacov.

"Potom prídeme s takou novinkou, ktorá ešte nebola realizovaná, a to je viacročný program komisie, na celé päťročné obdobie. To by som chcel spojiť s prvou správou o strategickom výhľade," vysvetlil Šefčovič.

Podľa jeho slov pôjde o snahu predstaviť Európu vo svetle dlhodobých vízií, povedať si, kde by mala byť EÚ o desať rokov. "Mojim zámerom je, aby Európa bola dlhodobo medzi troma najvplyvnejšími aktérmi, či už ekonomicky alebo politicky, aj po roku 2030 a tomu bude treba prispôsobiť jednotlivé kroky a návrhy, ktoré budeme prijímať počas päťročného mandátu tejto komisie," spresnil.

Šefčovič podrobnejšie predstaví pracovný program EK vo štvrtok na plenárnom zasadnutí europarlamentu v Bruseli a o dva týždne aj na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Komisia pri príprave svojho pracovného programu preskúmala všetky návrhy, ktoré v súčasnosti čakajú na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, a navrhla 34 z nich stiahnuť a zmeniť. Niektoré už totiž nezodpovedajú novým politickým prioritám eurokomisie.