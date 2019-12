Dohoda otvorila priestor na tranzit plynu cez Slovensko na nasledujúcich 15 rokov, tvrdí Šefčovič

Okrem dohody na päťročnom kontrakte tranzitu ruského plynu sa totiž obe strany zaviazali, že budú zvažovať podobnú dohodu aj na obdobie ďalších desiatich rokov. Podstatné však podľa neho je, že sa podarilo uzavrieť negociačný maratón, ktorý trval prakticky od začiatku roka 2019. "Môžeme dnes pokojne osláviť Silvestra bez obáv ohľadom dodávok plynu a ohrozenia energetickej bezpečnosti," povedal v utorok Šefčovič.

Hoci diskusie o parametroch novej dohody sa uzatvárali v "hodine dvanástej", podľa Šefčoviča ide o najlepšiu možnú dohodu, ktorá sa za aktuálnych okolností dala dosiahnuť. Objem plynu prepravený cez Ukrajinu a následne Slovensko do Európskej únie bude totiž podľa nej násobne vyšší, ako zvažoval ruský Gazprom začiatkom roka 2019. Samotné dlhé trvanie rokovaní Šefčovič pripisuje najmä množstvu reformných zákonov, ktoré musela prijať ukrajinská strana a následnej potrebe nové právne normy vysvetľovať ruským partnerom. Diskusie pribrzdili aj voľby na Ukrajine.

Podľa Šefčoviča je však možné za víťazov dosiahnutej dohody označiť všetky dotknuté strany, vrátane Slovenska. Eustream, ako prepravca plynu cez Slovensko, je totiž najväčším prispievateľom do rozpočtu formou daní. Ako dodal podpredseda Európskej komisie, slovenský prepravca navyše v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou potvrdil aj svoje významné postavenie na európskom plynárenskom trhu.

Dohodu víta aj rezort hospodárstva

Dohodu o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu a následne aj cez Slovensko privítal aj rezort hospodárstva. Ako uviedol hovorca Ministerstva hospodárstva SR Maroš Stano, znamená to, že dodávky plynu z Ruska cez Ukrajinu budú plynule pokračovať aj po Novom roku. "Bude to mať pozitívny dosah na našu energetickú bezpečnosť a vyťaží to tranzitné kapacity cez Slovensko. Naši obyvatelia a ekonomika začiatkom roka nebudú vystavení neistote. Ministerstvo hospodárstva však bolo zodpovedne pripravené na všetky scenáre, vrátane krízového," dodal Stano.

Rusko a Ukrajina v pondelok finalizovali dohody, ktoré zabezpečia pokračovanie tranzitu ruského plynu do Európskej únie cez územie Ukrajiny. Príslušné dokumenty podpísali predstavitelia národných plynárenských spoločností Gazprom a Naftogaz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že vďaka tranzitným poplatkom Kyjev počas nasledujúcich piatich rokov od Ruska získa minimálne 7 mld. USD. Ruský Gazprom aj ukrajinský Naftogaz označili nový kontrakt za ťažko vybojovaný kompromis dosiahnutý po piatich dňoch náročných vyjednávaní.

Na pokračovaní dodávok plynu sa Moskva a Kyjev predbežne dohodli 21. decembra. Kontrakt s účinnosťou od 1. januára 2020 sa uzatvára na päť rokov. Dohoda predpokladá, že v roku 2020 sa z Ukrajiny do členských štátov únie prepraví 65 mld. metrov kubických plynu. V nasledujúcom období budú pokračovať dodávky v objeme 40 mld. metrov kubických. Správa znamená úľavu pre európske krajiny, ktoré z Ruska odoberajú zhruba 40 percent svojej spotreby plynu. V rámci dohody sa Rusko tiež zaviazalo vyplatiť Ukrajine 2,9 mld. USD a tým urovnať jeden z arbitrážnych sporov medzi oboma krajinami. Urovnaním zároveň skončili všetky otvorené súdne spory medzi národnými plynárenskými spoločnosťami. Existujúca dohoda o dodávkach ruského plynu pre EÚ sa končí 31. decembra.