Prežili peklo! Vytrhané zuby aj pazúre... VIDEO Zúbožené tigre a levy zachránili z cirkusov hrôzy

Tím medzinárodnej organizácie Animal Defenders International (ADI) premiestnil levov a tigrov po tom, ako presvedčil guatemalskú vládu, aby presadila zákaz držania zvierat v cirkusoch z roku 2018. Informovala o tom agentúra Reuters.

Zvieratá si v guatemalskom cirkuse museli prejsť peklom Zdroj: SITA/AP Photo/Jerome Delay

Zvieratá boli v neskutočnom stave, s niektoré mali orezané labky na nohách, aby sa zabránilo rastu pazúrov a tiež mali vylámané očné zuby, aby nemohli aktérov pohrýzť. „Bola to najťažšia operácia, akú sme kedy mali,“ povedala prezidentka ADI Jan Creamer. "Bolo tu veľa hrozieb pre nás, pre zvieratá a aj pre celú operáciu a museli sme skutočne bojovať," dodala.

Wednesday Zen Moment: Tigers and lions rescued from Guatemala circuses arrive in South Africa sanctuary https://t.co/99sTH1bgAU pic.twitter.com/aeejKU5FE7

Skupina z ochrany zvierat z ADI uviedla, že tigre a levy boli vystavené dlhotrvajúcemu väzneniu a zlému zaobchádzaniu. Zvieratá boli chované v stiesnených podmienkach a nemali takmer žiaden pohyb. Ako krmivo im celý doterajší život slúžili kuracie nohy, vychudnuté zvieratá sa sotva udržali na nohách.

Prevezené boli do rezervácie v južnej Afrike, kde sa o ne starajú skúsení veterinári, informuje agentúra Reuters. Dovtedy sa o ne starali v záchrannom stredisku ADI. Nezisková organizácia vykonala podobné operácie v Bolívii, Peru a Kolumbii a zachránila takmer 200 zvierat.

„Tieto zvieratá zažili celý život utrpenie a zneužívanie v cirkusoch v Guatemale, ale tieto dni sú už preč. V ADI Wildlife Sanctuary, našom mieste plnej láskavosti, tigre a levy môžu behať, hrať sa a skúmať svoje nádherné prírodné prostredie pod africkým slnkom," povedala prezidentka ADI pre One Green Planet.

Lions and tigers rescued from circuses in Guatemala arrived at a wildlife sanctuary in South Africa after enduring years of malnourishment, confinement and poor treatment. https://t.co/4MtQizdbdf pic.twitter.com/m6KktAHAyL