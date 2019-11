Hrôza v cirkuse: Krásnej akrobatke vykĺzla počas predstavenia noha zo slučky, strašný pád

Svedok udalosti povedal pre britský denník MailOnline: „Visela v slučke na jednej nohe, zrazu sa vyšmykla a padala na zem. V prvom rade sedeli rodiny s deťmi. Ľudia kričali od hrôzy a ona kričala v agónii, bolo to strašné, ten zvuk, keď narazila na podlahu. Po jednej alebo dvoch minútach zaznelo oznámenie, aby všetci diváci odišli.“ Zamestnanci cirkusu sa ponáhľali pomôcť nešťastnej akrobatke Jackie Armstrongovej (35) z Kentu, cirkusový stan bol medzitým rýchlo vyprázdnený, publikum poslali domov.

Akrobatku ihneď previezli do nemocnice, jej stav nie je v súčasnosti známy. Zdroj: FB/J. A. Jackie Armstrongová promovala na Christchurch University v Canterbury a potom sa stala akrobatkou v Zippose. Má za sebou desaťročnú umeleckú prax. V roku 2011 sa stretla s jazdcom na motocykli Valterom Jonasom (33), ktorý sa pripojil k cirkusovým predstaveniam a vystupoval s motocyklom v klietke v tvare gule. Zasnúbili sa, majú spolu ročné dievčatko, ktoré pravidelne berú so sebou do práce. Zdroj: FB/J. A. Zakladateľ a riaditeľ cirkusu Martin Burton pre MailOnline povedal: „Jackie je veľmi skúsená umelkyňa, ktorú si vážime ako súčasť našej cirkusovej rodiny.“

Bližšie informácie o jej zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe.