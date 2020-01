Číňania chcú postaviť nemocnicu za 10 dní! FOTO Pár hodín po oznámení to vyzerá, ako u nás po roku

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom podľa čínskej Národnej zdravotnej komisie stúpol na 830, pričom väčšina z nich je z Wu-chanu alebo má s mestom nejaké spojenie. Vírus hlásia aj z Hongkongu či Macaa. Dostal sa aj do USA, Japonska, Thajska, Južnej Kórey, Taiwanu, Singapuru a Vietnamu. Celkovo zomrelo v dôsledku vírusu 26 ľudí, pričom dve úmrtia sú už mimo provincie Chu-pej.

Čínske úrady v snahe zabrániť šíreniu vírusu uzavreli najmenej osem miest, ktoré majú dovedna zhruba 25 miliónov obyvateľov. Okrem Wu-chanu, kde už uzávierka trvá druhý deň, sú to susedné mestá v provincii Chu-pej, a to E-čou, Chuang-kang, Čch'-pi, Čchien-ťiang, Č'-ťiang, Ťing-men a Sien-tchao. Ako dlho budú uzávierky trvať, úrady neuviedli.

Po celej Číne úrady prijímajú preventívne opatrenia. V Pekingu napríklad do odvolania zrušili veľké verejné podujatia vrátane osláv príchodu nového roka. Turistami obľúbené Zakázané mesto v centre Pekingu bude uzavreté od soboty do odvolania. Podobne zakročil aj Šanghaj, kde bude od soboty z preventívnych dôvodov uzavretý Disneyland. Školy v Číne predĺžili zimné prázdniny a ministerstvo školstva zakázalo, aby sa v nich uskutočňovali veľké zhromaždenia alebo skúšky.

Mnoho krajín začalo s kontrolami cestujúcich z Číny a kohokoľvek so symptómami posielajú do izolácie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ v súvislosti s vírusom nevyhlásila globálnu epidémiu. Vyhlásenie by mohlo zvýšiť zdroje na boj proti hrozbe, ale má zároveň potenciál spôsobiť ekonomické škody, čo ho robí politicky náročným, pripomína agentúra AP.