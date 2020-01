Mestá zombíkov! Smrtiaci koronavírus sa bleskovo šíri: VIDEO Ľudia odpadávajú priamo na uliciach

Vo Wu-chan je situácia kritická. Nemocnice naďalej nezvládajú prílev pacientov a chýbajú im základné ochranné pomôcky, uviedol v piatok denník The New York Times. Problémy priznala aj čínska vláda. "Žiadame o pomoc, nedostáva sa nám zdravotnícky materiál," uviedla na čínskej sociálnej sieti Weibo detská nemocnica vo Wu-chan a požiadala o chirurgické rúška, jednorazové odevy, ochranné okuliare a rukavice. Podľa The New York Times rovnaké pomôcky chýbajú aj Ústrednej nemocnici vo Wu-chan a tiež miestnej univerzitnej nemocnici.

Nákaze novým koronavírusom 2019-nCoV v Číne podľahol doteraz najmladší pacient († 36), predtým zdravý muž. Až doteraz pritom úrady informovali, že infekcia vyvolávajúca komplikovaný zápal pľúc je nebezpečná najmä pre starších a chorých či inak oslabených jedincov. V piatok o tom informovala samospráva v provincii Chu-pej. Muž, o ktorom čínske oficiálne miesta informovali ako o pánovi Li, bol vo vážnom stave hospitalizovaný 9. januára potom, čo sa tri dni zmietal v horúčke. Napriek všemožnej snahe lekárov infekcii 23. januára podľahol. O tom, že by muž pred nákazou trpel akoukoľvek inou chorobou, sa čínske médiá ani úrady nezmieňujú napriek tomu, že pri ostatných obetiach to zdôrazňovali, upozornila americká stanica CNN.

Sociálne siete sú plné záberov ľudí, ktorí odpadávajú na uliciach a v nemocničných čakárňach. Muž ležiaci na zemi nereaguje na dotyk, hoci sa mu zdravotníci v ochranných oblekoch a s plynovými maskami snažia pomôcť. Podľa správ obeť, ktorá mala ochrannú rúšku, čakala v rade na nejaký doklad, keď odpadla. Na ďalšej snímke je údajne mŕtvy človek ležiaci na zemi a spod hlavy mu vyteká krv. Miestny spravodajský server vo Wu-chane uvádza, že obeť na obrázku zomrela na koronavírus. Keď zverejnili obrázok na sociálnych médiách, jeho titulok znel: „Uvádza sa, že osoba infikovaná koronavírusom zomrela na krvácanie.“ Obyvateľom mesta Wu-chan, ktoré podľa miesta vzniku vírusu dostalo prezývku „Ground zero“ (bod nula), sa odporúča, aby sa vyhýbali davom a aby sa nezúčastňovali na verejných zhromaždeniach. Zábery uverejnené na sociálnych sieťach zobrazujú prázdne police supermarketov. Všetky dopravné spojenia vo Wu-chane boli zablokované v zúfalej snahe zastaviť šírenie zabijaka.

Podľa denníka Washington Post Wu-chanská železnica od 15. januára vymazala zo sociálnych médií príspevok, podľa ktorého z mesta ušlo 300-tisíc ľudí. Existuje podozrenie, že úradné miesta tieto informácie vymazali, aby zabránili šíreniu paniky vo verejnosti. Wu-chan vyhlásil zákaz cestovania o pol tretej ráno, zatiaľ čo väčšina jeho obyvateľov spala. Niektorí to interpretovali ako náznak paniky zo strany mestských zdravotníckych orgánov.

V posledných týždňoch sa tiež množia príbehy lekárov z Wu-chanu, ktorí netestovali pacientov jasne vykazujúcich príznaky choroby. Kyle Hui pre New York Times povedal, že napriek tomu, že jeho nevlastná matka mala jasné príznaky vrátane kašľa a horúčky, lekári v ochranných oblekoch ju odmietli testovať na vírus. Povedal, že zomrela 15. januára a že jej úmrtný list hovorí o „ťažkej pneumónii“, koronavírus sa nespomína. A hoci nebola zaznamenaná ako jedna z oficiálnych obetí chyby, pán Hui tvrdí, že lekári mu povedali, aby dal telo nevlastnej matky spopolniť, pretože mali podozrenie, že ju zabil koronavírus.

Zábery nie sú vhodné pre slabšie povahy.

Wuhan China Corona Virus Update Disturbing Leaked Video shows People literally falling over as they succumb to Virus. 10 cities 33 million people have now been quarantined. 1 case found outside quarantine area This Morning. Retweet The Truth #china #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/mMZtmhGUkl



Istý lokálny vládny propagandistický denník na sociálnych médiách zverejnil, že v provincii je málo masiek a iných ochranných odevov. Tento online príspevok bol tiež zmazaný.

Guan Yi, odborník na infekčné choroby so sídlom v Hongkongu povedal, že tento druh koronavírusu sa šíri desaťkrát rýchlejšie ako kedysi SARS. „Zažil som toľko zlého a nikdy som sa nebál. Väčšina vírusov je kontrolovateľná, ale teraz sa bojím.“

I don’t want to cause panic, but it’s my responsibility to inform the public! We’re in a deep pickle with #coronavirus outbreak. I have information that the virus mutated and much worse than SARS. I’ll be posting more info on my main thread after confirming with the second source pic.twitter.com/mg8ecRxixe