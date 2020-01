Francúzsko potvrdilo tretí prípad nákazy čínskym vírusom: Počet obetí v Číne stúpol na 41

PARÍŽ - Vo Francúzsku potvrdili v piatok pred polnocou tretí prípad nákazy novým koronavírusom, ktorým sa v Číne infikovali už stovky ľudí a rozšíril sa aj do iných krajín. Ide o prvé potvrdené prípady v Európe, informovala agentúra AFP.

O novom prípade nákazy informovali francúzske úrady po tom, čo v piatok večer oznámili prvé dva. Prvý nakazený, 48-ročný muž hospitalizovaný v Bordeaux, prechádzal cez čínske mesto Wu-chan, epicentrum šírenia tohto vírusu, pred tým, ako v stredu pricestoval do Francúzska. Druhú infikovanú osobu prijali do nemocnice v Paríži, taktiež po ceste do Číny.

Tretí prípad je takisto z Paríža. Ide o osobu, ktorá bola v Číne a je v príbuzenskom vzťahu s jednou z dvoch nakazených osôb, uviedlo francúzske ministerstvo zdravotníctva. Nový koronavírus dostal označenie 2019-nCoV. Prvýkrát ho zaznamenali koncom roka 2019 v 11-miliónovom meste Wu-chan, ktoré Čína medzičasom rovnako ako viacero ďalších oblastí prakticky izolovala od okolitého sveta.

Prípady ochorení hlásili okrem iného v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane a v USA, kde v piatok potvrdili 60-ročnú ženu ako druhú pacientku na území Spojených štátov nakazenú novým vírusom. Vírus si doteraz vyžiadal najmenej 26 obetí na životoch, všetky v Číne, a vyše 830 ľudí sa ním nakazilo. Väčšina osôb nakazených týmto ochorením má príznaky podobné chrípke vrátane horúčok, kašľa, dýchavičnosti, podráždeného hrdla a nádchy.

Prvý prípad hlásia aj z Austrálie

V Austrálii potvrdili v sobotu prvý prípad nákazy novým koronavírusom, ktorý sa objavil v Číne a pripravil o život už desiatky ľudí. Pacientom je čínsky občan, päťdesiatnik, ktorý bol v stredočínskom meste Wu-chan a 19. januára prišiel do Melbourne, hlavného mesta štátu Viktória, informovala na tlačovej konferencii ministerka zdravotníctva Viktórie Jenny Mikakosová. Muž je podľa nej v stabilizovanom stave a v izolácii.

"Je dôležité zdôrazniť, že neexistuje dôvod na znepokojenie," dodala Mikakosová, ktorú citovala agentúra DPA. Počet obetí nového koronavírusu sa zvýšil v Číne na 41 a celkovo sa ním nakazilo takmer 1300 ľudí, informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na čínske úrady. Predchádzajúca oficiálna bilancia, zverejnená v piatok, hovorila o 26 mŕtvych a 830 nakazených.

Nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša z človeka na človeka. Predpokladaným zdrojom nákazy je trhovisko s plodmi mora v stredočínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa rozšírila aj do viacerých ďalších ázijských krajín. Presná príčina však zatiaľ zistená nebola. Nový druh koronavírusu pochádza z toho istého rodu ako pôvodca ochorenia SARS, ktorému v rokoch 2002 a 2003 podľahlo takmer 650 ľudí po celej pevninskej Číne a v Hongkongu.

Počet obetí koronavírusu v Číne stúpol na 41

Na 41 sa zvýšil v Číne počet obetí nového koronavírusu, informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na čínske úrady. Predchádzajúca oficiálna bilancia, zverejnená v piatok, hovorila o 26 mŕtvych a 830 nakazených.