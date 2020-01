Smrtiaci vírus desí celý svet, prvá nákaza z polievky: Nechutné VIDEO! Netopier ako delikatesa

Nechutné zábery, ktoré ukazujú, ako Číňanka konzumuje celého netopiera v luxusnej reštaurácii, obleteli viaceré médiá. Virálne sa stale hlavne kvôli tomu, že Čína je pustošená novým smrtiacim vírusom, o ktorom vedci predpokladajú, že pochádza z lietajúcich cicavcov.

Prvé z videí ukazuje mladú ženu, ktorá sa paličkami snaží zjesť netopiera, pričom vidno, ako hryzie jedno z jeho krídeľ. Vo videu počuť muža, ako dievčine hovorí, aby jedla mäso a nejedla kožu. „Mala by si jesť mäso na chrbte,“ dodáva.

Druhé video ukazuje desivého netopiera "s úsmevom" umiestneného vo veľkej miske vývaru. Popredný čínsky virológ, ktorý v roku 2003 pomohol vyrovnať sa s epidémiou SARS v Ázii, podľa Daily Mail varoval, že nový kmeň smrteľného koronavírusu z Číny by mohol viesť k prepuknutiu choroby najmenej 10-krát horšej ako bola pri zdravotnej kríze pred 17 rokmi.

If more zoonotic virus are to be stoped from spillover from wildlife to humans, wildlife trade & consumption in China has to stop & be further controlled. #Wuhan #coronavirus pic.twitter.com/9TLFz8KPvm