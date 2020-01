Oslávenci v pražskej krčme odpálili ohňostroj: FOTO Ľudia bežali von, David hovorí o divočine

Svedkom nepríjemného incidentu v jednej z pražských krčiem sa stal David. Ten na svoj facebookový účet zavesil aj snímky, ktoré drámu dokumentujú.

Zdroj: FB/D. G.

„Všimol som si ich už vonku, keď som fajčil. V krčme som bol s priateľmi na pive. Naraz sa začalo strieľanie petárd a dym. Frajer sa to snažil hasiť ešte nejakou vázou, pretože mali oslavu, ale to sa mu nepodarilo,“ opísal pre český Blesk očitý svedok David.

Zdroj: FB/D. G.

Oslava tak nabrala neželaný spád. „Keď videl, že to neuhasí, tiež vybehol von. Ale zapálili to vedome, nie nechcene. Asi to neplánovali, ale potom mali taký opitý nápad,“ pokračuje v rozprávaní David. „Bola to divočina, ľudia rýchlo vybiehali von. Mnoho z nich malo popálené oblečenie,“ dodal.

Zdroj: FB/D. G.

Z oslávencov sa nakoniec vykľuli zbabelci. Z miesta činu totiž ušli. Len jednému výtržníkovi sa nepodarilo uniknúť a skončil v putách. „Na linku 158 sme od mestskej polície prijali oznámenie, že v reštaurácii U Zlatého Tygra na Husovej ulici malo dôjsť s najväčšou pravdepodobnosťou k použitiu vonkajšej pyrotechniky vo vnútri reštaurácie,“ povedala k prípadu hovorkyňa pražskej polície Lucie Drábková.

Zdroj: FB/D. G.

Hovorkyňa doplnila, že na miesto vyšla policajná hliadka. „Vonku na ulici šiel zrovna strážnik, a potom rýchlo prišla aj polícia,“ potvrdil David. Drábková tiež informovala, že incident už vyšetruje polícia.

Zdroj: FB/D. G.

Zdroj: FB/D. G.