Desivé VIDEO z priecestia odhalilo vážny problém! Kto hnal deti cez spustené závory?

Zábery z priecestia nezachytávajú iba nerešpektovanie svetelnej signalizácie, poukázali tiež na problém s dohľadom nad rôznymi zaradeniami pre deti. „Zrejme nešlo o štátom alebo obcou zriadenú škôlku,“ povedal pre Blesk.cz starosta Řeporyjích Pavel Novotný. „Zrejme nešlo o nijakú škôlku či školu spadajúcu do našej kompetencie,“ dodal k tomu hovorca Českej školskej inšpekcie Ondřej Andrys.

Platia "len" obecné pravidlá

Dosiaľ teda nie je jasné, či deti cez priecestie viedli učiteľky s pedagogickým vzdelaním, vychovávateľky alebo iný dozor. Otáznik visí aj nad tým, kto na tieto subjekty dozerá. „Do našej kompetencie spadajú školy a škôlky zapísané do školského registra. Detské skupiny zase do kompetencie ministerstva práce a sociálnych vecí. O ďalších komerčných subjektoch to ale nejde jednoznačne povedať,“ povedal Andrys.

Škôlky, štátne i súkromné, majú prísne pravidlá. Pre ďalšie komerčné subjekty však často platia obecné právne predpisy. „Pokiaľ dajú rodičia dieťa do škôlky, sú tam kvalifikovaní pedagógovia, je tam jasne stanovený dohľad. Pokiaľ ich dajú do akejkoľvek inej formácie, nesie to so sebou rad rôznych rizík,“ objasnil Andrys zo školskej inšpekcie.

Z analýzy českého ministerstva práce a sociálnych vecí, o ktorej informovali Hospodárske noviny, vyplýva, že v škôlkach a detských skupinách nie je miesto pre takmer 13.500 detí. A pokiaľ chcú rodičia chodiť do práce, svoje deti dávajú do iných zariadení.

Incident z pohľadu advokáta

Ak by sa konania na videu dopustili učiteľky, na rozdiel od žien bez pedagogického vzdelania by bol ich prehrešok závažnejší. „Pokiaľ ste profesionál a niečo zanedbáte, tak sa to posudzuje inak, než keď niečo spravíte len z nedbanlivosti na prechádzke. Platí to napríklad aj u profesionálnych vodičov,“ vysvetlil pre Blesk pražský advokát Jan Černý.

Ostré slová riaditeľky škôlky

Diana Schreierová, riaditeľka jednej zo škôlok v Řeporyjích, je videom šokovaná. „V prvej chvíli som tomu vôbec nerozumela, úplne som sa vydesila,“ povedala Blesku. Schreierová si myslí, že takto by sa nezachovala nijaká učiteľka zo škôlky. Zdôraznila, že učiteľky majú na pohyb vonku jasne stanovené pravidlá. „Jedna učiteľka môže ísť s 20 deťmi, ale záleží na riaditeľke, ktorá v prípade potreby, napríklad pri ceste MHD, zabezpečí posilnenie sprievodu. Ideálne je, pokiaľ sú učiteľky dve až tri, jedna vpredu a druhá vzadu a neustále si deti zaraďujú do útvaru, aby sa im nerozutekali,“ opísala Schreierová.

Na videu je vidieť, že presne to sa s deťmi pri prebiehaní cez priecestie stalo. Niektoré totiž bežali rýchlejšie, iné zaostávali, čo ich prítomnosť na koľajniciach ešte predĺžilo. „Nebolo to správne, bolo vidno, že je to vysoko neprofesionálne,“ doplnila riaditeľka.

Video ide výstrahou

Starosta Novotný, ktorý video na svojej sociálnej sieti zverejnil 5. februára, tvrdí, že zábery zaúčinkovali preventívne. „Od pondelka do stredy sme tu mali 30 prípadov, keď niekto prebiehal cez zatvorené priecestie. Vo štvrtok sa video zverejnilo a v piatok už neprebiehal nikto. Ľudia čakali nielen na zdvihnutie závor, ale aj na koniec zvukovej signalizácie,“ uviedol Novotný.

Na železničné priecestie sa nesmie vstupovať v čase, keď sa rozoznie železničný semafor a rozsvieti sa červené svetlo, hoci závory ešte nemusia byť stiahnuté.