Malý hrdina! Vnuk (9) zachránil topiacu sa babičku: Dokázal to vďaka jedinej veci

Každý rodič sa hnevá, keď jeho dieťa trávi veľa času na sociálnych sieťach a počítači. V tomto prípade však práve "surfovanie" na internete prispelo k záchrane života. Kian Aliffe (9) bol so svojou babičkou Angelou Jonesovou (51) sám v dome, keď sa musel pasovať s ťažkou situáciou. Informoval o tom portál britský portál dailymail. Kian počul tichý a zvláštny zvuk vychádzajúci z kúpeľne na poschodí, a to aj napriek tomu, že mal na ušiach slúchadlá.

Keď šiel skontrolovať svoju babičku, pani Jonesovú, uvidel ju, "ako sa vznáša vo vode s otvorenými očami." Deväťročný chlapec nezaváhal a okamžite začal konať. Pred utopením vo vani ju zachránil pomocou schopností, ktoré sa naučil z YouTube.

