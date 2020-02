Hrdinský čin matky, deti pred ohňom chránila vlastným telom: Popáleniny mala na 93 percentách tela

Celé mesiace jej život visel na vlásku a vznášala sa medzi životom a smrťou. Matka Emma Schols zo Švédska bola ochotná za záchranu svojich šiestich detí obetovať aj vlastný život. Kožu mala po jej hrdinskom čine iba na siedmich percentách tela. O prípade informovali švédské noviny Aftonbladet.

Osudové ráno

Ráno 3. septembra 2019 sa Emma Schols vrhla niekoľkokrát rovno do ohňa, aby z domu, v ktorej vypukol požiar, vytiahla svojich šesť detí. Jej manžel pracoval na zmeny a tak osudovú noc strávil v práci. Od chvíle, keď Emma počula svojho 4-ročného syna Albina, zakričať „Oheň!“ z prízemia, sa všetko zomlelo veľmi rýchlo. Emma utekala po schodoch dolu a videla, že obývacia izba horí. V jednej z detských izieb sa Albin a malý brat Oliver (3) schovávali pred dymom.

Emma Schols s manželom Zdroj: FB/Emma Schols

"Povedala som, že musíme ísť von," opísala hrozné chvíle Emma s tým, že synov Albina a Olivera chránila pred ohňom vlastným telom. Keď otvorila predné dvete, počula za sebou výbuch a cítila, ako jej horí chrbát. Rýchlo pustila deti, poslala ich susedom a povedala im, aby sa nevracali, inak zomrú.

To, čo sa stalo potom, je takmer nepredstaviteľné. Celé prízemie horelo a oheň sa šplhal do prvého poschodia. Emma však vedela, že ďalšie štyri deti boli stále na prvom poschodí. „Pustila som sa horiacim schodiskom hore," uviedla matka.



Tam našla synov Nellieho (9) a Williama (11), ktorým sa už ťažko dýchalo. Emma ich poslala na balkón. 7-ročný Marwin hľadal hasiaci prístroj, no Emma ho poslala na balkón. Všade bol hustý čierny dym, Emma sotva dýchala. Ale jednoročná Mollie bola stále v spálni, zavretá v postieľke a veľmi plakala. „Spravidla ju môžem ľahko zdvihnúť. Ale teraz to bolo takmer nemožné. Nemohla som ju zdvihnúť. Bolo to tak ťažké. Myslela som však na to, že musím zachrániť všetkých šesť detí, ktoré som porodila. Potom si môžem ľahnúť a zomrieť. Zrazu som dostala obrovskú silu a zdvihla ju. Potom som ju odniesla na balkón,“ uviedla Emma.

Emma Schols v súčasnosti Zdroj: Repro foto Aftonbladet

Tam na nich čakal 7-ročný Marwin. William akurát zliezal po rebríku. „Keď ma uvidel, neprestával kričať nie, nie, nie,“ uviedla Emma, pretože bola celá krvavá, špinavá a vlasy mala spálené. Nakoniec sa dostala k rebríku a z posledných síl zliezla dole s dieťaťom v náručí. Posledné kroky boli také bolestivé, že už takmer nemohla. „Spadla som do trávy a cítila som neznesiteľnú bolesť. Bola taká veľká, že ju nedokážem opísať,“ opísala hrozné okamihy Emma.

Popáleniny na 93 percentách tela

Emma bola prevezená na špeciálnu kliniku v Uppsale. Tam ju lekári vložili do umelej kómy. Na jednotke intenzívnej starostlivosti jej načerpali do tela 40 litrov tekutín v zúfalej snahe chrániť vnútorné orgány a zachrániť jej život. Popáleniny tretieho stupňa jej presahovali 20 percent povrchu tela. Jej telo bolo spálené na neuveriteľných 93 percent.

Zdroj: Repro foto Aftonbladet

"Keď som sa zobudila, bola som vystrašená, tak vystrašená, že som nedokázala zachrániť deti. Že som nedostala všetkých von," povedala Emma. Keď jej zdravotnícky personál povedal, že jej deti sú v poriadku a nemajú zranenia, spočiatku tomu nechcela ani uveriť.

Lekári vtedy povedali rodine, že Emma bude musieť zostať na intenzívnej starostlivosti v Uppsale najmenej rok, ak prežije všetky komplikácie popálenín. O štyri mesiace neskôr, po niekoľkých transplantáciách kože, niekoľkých otravách krvi a ťažkej pneumónii, ju presunuli na bežné oddelenie v Hudiksvallovej nemocnici.

Všetci, ktorí chodili navštevovať Emmu, museli nosiť ochranný odev, pretože Emma bola veľmi náchylná na infekciu. Teraz je situácia stabilnejšia a tiež je odpojená od všetkých hadičiek.

Emma ešte musí podstúpiť ďalšie operácie. V súčasnosti bojuje aj so svojou mobilitou. „Pokožka v noci uschne a stuhne. Prsty sú ráno takmer nepohyblivé," prezradila hrdinka. Stále je na invalidnom vozíku, ale už môže prejsť pár krokov. „Sme veľmi aktívna rodina, radi lyžujeme a jazdíme na koni. Túžim to znova dokázať.“ Či už získa svoju starú mobilitu, závisí od ďalších operácií.