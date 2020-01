Slávny vedec skladá Grete poklonu: VIDEO Prebudila svet a určila kľúčovú tému volieb v Británii

LONDÝN – Klimatická aktivistka, tínedžerka Greta Thunbergová sa zúčastnila na špeciálnom rozhlasovom programe BBC zameranom na hrozbu klimatických zmien. V rámci programu debatovala so známym vedcom a predstaviteľom ochrancov prírody Sirom Davidom Attenboroughom.

Greta Thunbergová, ktorá má len 16 rokov, bola iniciátorkou medzinárodného hnutia mládeže proti zmene klímy. Švédska tínedžerka v auguste 2018 prvýkrát viedla pred švédskym parlamentom školský štrajk. Odvtedy sa do jej kampane zapojili milióny žiakov a študentov z celého sveta. Nedávno sa objavila v jednej z najslávnejších rozhlasových relácií BBC – v programe Today.



Sir David Attenborough hovoril s Gretou cez Skype, drobná Švédka s ním debatovala zo svojho domova vo švédskom Štokholme. Vedec spomenul, že o poškodzovaní životného prostredia hovoril už pred dvadsiatimi rokmi, keď videl stav známych sôch na Veľkonočnom ostrove.

Dievčina mu zasa povedala, že sledovanie jeho dokumentov o prírode ju skutočne inšpirovalo k tomu, aby sa zapojila do ochrany životného prostredia. Vedec jej vyslovil uznanie, že dokázala doslova zdvihnutím ruky zobudiť svet, aby si uvedomil zmenu klímy. „Dosiahli ste veci, ktoré mnohí z nás, čo na tejto problematike pracujú 20 rokov, nedokázali urobiť,“ uviedol. Dodal, že 16-ročná aktivistka bola „jediným dôvodom“ toho, že zmena klímy sa stala kľúčovou témou nedávnych všeobecných volieb vo Veľkej Británii.

Zdroj: youtube/Global NEws ​

Gretin otec Svante Thunberg, ktorý pritom spočiatku nepodporoval jej aktivizmus, povedal pre BBC, že si myslel, že je „zlý nápad“, aby sa jeho dcéra ujala vedenia v boji proti zmene klímy. Povedal, že spočiatku „nepodporoval“ fakt, aby jeho dcéra vymeškávala vyučovanie pre klimatické štrajky.

Svante povedal, že Greta je od chvíle, keď sa stala aktivistkou, šťastnejšia – on sa však obáva nenávisti, ktorej dievča čelí. Obzvlášť sa obáva „falošných správ, všetkého zlého, čo sa ľudia snažia o nej vymyslieť, a nenávisti, ktorá toto všetko vytvára“. Dodal však, že jeho dcéra sa vyrovnáva s kritikou „neuveriteľne dobre“. „Úprimne povedané, neviem, ako to robí, ale väčšinou sa smeje. Považuje to za zábavné.“

Zdroj: TASR/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Kým sa Greta stala aktivistkou v oblasti klímy, trpela depresiami – takmer „tri alebo štyri roky“ predtým, ako začala protestný štrajk pred švédskym parlamentom. „Prestala hovoriť... prestala chodiť do školy,“ povedal jej otec Svante. Uviedol tiež, že Greta získala „energiu“ od svojich rodičov, pretože zmenili svoje správanie sa a stali sa ohľaduplnejšími k životnému prostrediu – napríklad keď sa jej matka rozhodla necestovať lietadlom a jej otec sa stal vegánom. Dodal, že Greta sa v dôsledku svojho aktivizmu zmenila a začala byť „veľmi šťastná“. „Asi si pomyslíte, že teraz prestala byť obyčajná, pretože je zvláštna, je veľmi slávna a všetky tieto veci. Ale pre mňa je stále obyčajným dieťaťom – môže robiť všetko, čo aj ostatní ľudia,“ povedal. „Tancuje si po dome, veľa sa smeje, máme kopu zábavy – a cíti sa veľmi dobre.“

Zdroj: SITA/AP Photo/Jeenah Moon

Až doteraz Gretu sprevádzal na cestách otec, pretože má iba 16 rokov. Keď dosiahne 17 rokov, bude môcť cestovať sama. „Myslím, že to, čomu sa venuje, bude čoraz viac môcť robiť sama, čo je skvelé,“ dodal Svante. A Greta sa chce vrátiť do školy.