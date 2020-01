Thunbergová prišla do Švajčiarska: Vystúpila na klimatickom proteste v Lausanne

"Tak sme tu v novom roku a vstúpili sme aj do nového desaťročia a zatiaľ sme si nevšimli žiadne znaky toho, že by prichádzali skutočné činy zamerané na boj proti klimatickej zmene. To sa musí zmeniť," povedala Thunbergová vo svojom príhovore k demonštrantom. "Svetovým lídrom a tým, čo sú pri moci, by som chcela odkázať, že doteraz ešte nič nevideli. Ešte ste od nás nepočuli všetko, to vám môžem zaručiť. A to je správa, ktorú budeme tlmočiť budúci týždeň na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose," vyhlásila.

Protestujúci niesli transparenty s nápismi ako "Zobuďte sa a vdychujte lesné požiare" či "Je neskoro, ale nie príliš neskoro". WEF sa uskutoční 21.-24. januára vo švajčiarskom Davose. Organizátori očakávajú účasť približne 3000 osobností. Thunbergová sa na fóre zúčastní už druhý rok po sebe a vystúpi na dvoch panelových diskusiách - jedna z nich sa bude venovať téme vytvárania udržateľnej cesty k spoločnej budúcnosti.