Dorazil Expres starého otca! VIDEO Neobyčajný vianočný darček: Vnúčatá boli nadšené

OREGON - Tomu sa hovorí vianočné prekvapenie! Muž z amerického štátu Oregon si kúpil žltý školský autobus, aby mohol svoje vnúčatá voziť do školy. Svoje vozidlo nazval "Grandfather Express". So svojimi vnúčatami chcel tráviť viac času a splniť im ich prianie.

Hayes pre CNN prezradil, že päť z jeho desiatich vnúčat už chodí do školy, pričom navštevujú malú súkromnú Paideia Classical Christian School, ktorá nemá vlastný autobus. Jeho vnúčatá však vždy chceli chodiť do školy v typickom žltom autobuse, a tak sa rozhodol vziať vec do vlastných rúk.

Expres starého otca

Expres starého otca, ako ho nazval Doug Hayes, splnil jeho vnúčatám prianie. Predtým, než autobus kúpil, museli každé z detí voziť do školy individuálne. Škola sa nachádza necelých päť kilometrov od domu a vozia ich tam v 20-minútových intervaloch.

Spomienka, na ktorú nezabudnú

Doug Hayes prezradil rodine svoje plány pred Vianocami a ako uviedol, deti boli nadšené. „Myslel som na to, že sa im postarám o spomienku, na ktorú nezabudnú do konca života,“ uviedol Hayes. Deťom predstavil autobus ako veľký vianočný darček. Keď ho zbadali, nadšene sa k nemu rozbehli. „Bolo to obrovské prekvapenie, nečakal som, že kúpi celý autobus!“ povedalo jedno z vnúčat.

„Bolo to vtipné,“ povedalo ďalšie. „Myslím, že všetci v škole povedia, wau, vy chodíte autobusom? Nikto iný tak nechodí,“ dodáva ďalšie z vnúčatiek. Starý otec sa vydá na prvú rannú trasu v januári, keď sa skončia prázdniny. „Potom zaparkujem autobus doma, sadnem do svojho auta a pôjdem do práce,“ dodal.