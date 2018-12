Otec nechal dcéru (10) ísť do školy peši niekoľko kilometrov: Keď zistíte prečo, bude mať váš súhlas

Matt Cox (39) so svojou dcérou Kirsten očividne nejedná v rukavičkách. Minulý piatok totiž dievčinu vyhodili zo školského autobusu, pretože šikanovala svoju spolužiačku. Bolo to druhýkrát, čo sa kvôli šikane dostala do vážnych problémov. Kirsten následne oznámila otcovi, že teraz ju bude musieť voziť do školy autom. To sa ale prepočítala. "Uvedomil som si, že odvoz do školy a zo školy považuje za svoje právo, nie za moju láskavosť. A tak som sa rozhodol inak," uviedol Matt, ktorý dcéru namiesto odvozu poslal do školy vzdialenej osem kilometrov pešo.

Zdroj: Facebook/Matt Cox ​

Autom išiel pomaly za ňou a jej cestu nakrútil na video. Neobmäkčil ho ani fakt, že vonku boli v tom čase len dva stupne Celzia. Video následne zverejnil na Facebooku a okomentoval slovami "Životná lekcia". Video zdieľalo množstvo užívateľov sociálnej siete.

Matt vysvetlil, že sa týmto krokom snažil Kirsten ukázať, že jej nesprávne konania vedú k trestu. Až po tomto incidente vraj konečne pochopila, že šikanovanie je nesprávne. "Viem, že veľa rodičov s týmto výchovným postupom nesúhlasí, ale je mi to jedno," skonštatoval. Podľa jeho slov robí len to, o čom si myslí, že jeho dcéru zastaví od šikanovania. "Rodičia musia svoje deti učiť zodpovednosti. Nebudem rodičom, ktorý len zametie veci pod koberec a okomentuje to tým, že deti sú len deti," dodal Cox. Kirsten sa neskôr spolužiačke ospravedlnila.