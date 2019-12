Vianočný večierok u Babišovcov sa zvrhol: Monika v sexi Santa kostýme s jej záhradníkom

Obdobie adventu je v plnom prúde a počas minulej, už tretej adventnej nedele, sa aj manželka českého premiéra na sociálnej sieti pochválila tým, ako trávia čas po boku svojich blízkych. U Babišovcov bolo totiž veselo. Na večierku sa totiž objavila pani Santa Clausová. Bola ňou totiž samotná manželka českého premiéra Andreja Babiša.

Monika Babišova kostým obohatila aj o sexi pančušky Zdroj: Instagram/monikababisova

Prosím vás, nejsem vždy ve všech oblastech IN, ale mohl by mně někdo vysvětlit co nám tímto chce manželka pana premiéra vlastně říci?



Jinak musím uznat, že bych pana premiéra nepoznal!



Nějaká tradice co se teď rozjela na 3. neděli adventní a zatím to je jen v Průhonicích? pic.twitter.com/QHen0yGng5