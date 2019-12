Tradičné Vianoce u politikov: Nechýbajú tradície, hudba, ale aj polnočná omša

BRATISLAVA - Sú tu najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Mnohí sa pri slove Vianoce zasnívajú o svojich minulých Vianociach či tých, ktoré prídu, plánujú si ich, vyhýbajú sa sporom či od rána do večera upratujú. Aj našich poslancov sme o téme Vianoc vyspovedali. Prezradili nám to, čo zvyčajne robievajú, čo pre nich symbol Vianoc znamená, ale aj to, kedy začínajú zdobiť stromček. Odpovede sú skutočne rozmanité.

Natália Blahová (Demokratická strana)

Zdroj: Facebook/Natália Blahová

Medzi prvými sa zverila poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová. "Vianoce trávime tým najvšednejším no pritom krásnym spôsobom. V kruhu rodiny. Dopoludnia zdobíme stromček, potom vysávame ihličie, chystáme zemiakový šalát a obaľujeme kapra. Pri tom nám hrajú koledy. Vždy si dávame záväzok, že večerať budeme tak, ako káže tradícia, teda s prvou večernou hviezdou. Ale za 26 rokov manželstva sme to ešte nikdy tak nestihli," začína Blahová.

Blahovci večeru začínajú okolo ôsmej večer. "Začíname oblátkou a kapustnicou. Po večeri si rozdáme darčeky a ideme navštíviť starých rodičov. Kto ešte po tom hodovaní vládze, ide na polnočnú. Doma je nás šesť, no za všetkých býva vyslaná zväčša maximálne dvojčlenná delegácia," priznala poslankyňa.

Z pohľadu zvykov je to u Blahovej jasné. "Dlhé roky sme si hovorili, že tak, ako majú inde tradičného kapra, tak my máme tradičného Ďura. Bol to náš priateľ a spolužiak zo školy, ktorý nás na Vianoce navštívil. Spolu s ním sme stavali stromček, smiali sme sa na tom, ako sa vždy obaja s manželom pri tom kaličili. Obväzovala som udreté a porezané prsty a potom sme spolu sedeli a bavili sa na našich spoločných spomienkach z mladosti. Tento rok mu pôjdeme zapáliť sviečku. A zostane pre nás pripomienkou toho, ako veľmi je život vzácny a že prítomnosť všetkých, ktorých máme radi by sme si mali vážiť. Nie je to nič trvalé. Je to dar," pripomenula Blahová spomienku na dávneho priateľa.

V rodine nie je núdza ani na štvornohých miláčikov. U Blahovcov ich vraj bol vždy plný dom. "Morčatá, škrečky, chameleóny, gekony, mačky, činčila... Dnes sme to zredukovali na dva psy, ale za to každý váži okolo 50 kg. Ale sú to maznáci, ktorí si zaslúžia hýčkanie a opateru. Na Vianoce ležia pod stolom a čakajú, či im tam nespadne aspoň kúsok šunky," tvrdí Natália Blahová.

Poslankyňa má jasno aj v tom, čo je pre ňu symbolom Vianoc. "Láska vyjadrená pozornosťou, vnímavosťou, citlivosťou k potrebám iných. A aj časom, ktorý si navzájom venujeme," myslí si poslankyňa a dodáva, že pri zdobení stromčeka asistujú aj ratolesti. "Aj keď v poslednom čase už viac kibicujú, než robia. Matka sa liepa po stromčeku a oni dávajú pokyny - doľava, doprava, vyššie, nižšie..." uzavrela vtipne Blahová.

Ľubomír Galko (Demokratická strana)

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Vyspovedali sme aj ďalšieho z radov Demokratickej strany. Ľubomír Galko má vo všeobecnosti vyjasnené to, kde traví vianočné sviatky. "V kruhu rodiny," vyjadril sa skromne Galko. Ten sa o zvykoch počas Vianoc rozhodne rozšírene nerozpisoval. "Len štandardné zvyky - kapustnica, šalát, kapor, oplátky, darčeky," popisuje Galko.

Ani u Galkovcov sme nemohli vynechať domácich miláčikov, no zdá sa, že táto téma bola aktuálna skôr v minulosti. "Mali sme psa Nexiho a kocúra Rika, nevylučujem však, že si do budúcnosti zaobstaráme ďalších štvornohých priateľov," necháva otvorené dvere Galko. Ten si na Vianociach najviac cení rodinu, s ktorou chce byť.

Zdobenie stromčeka rodina necháva na niekoľko dní vopred. "Robíme to niekoľko dní pred Štedrým dňom. Deti nám pritom zvyčajne pomáhajú," vyjadril sa Galko.

Béla Bugár (Most-Híd)

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sviatky vidí podobne aj koaličný líder Mostu-Híd Béla Bugár. "Vianoce vždy trávim s rodinou," tvrdí. Sviatočné obdobie sa u Bugárovcov nezaobíde bez tradícií, dokonca aj tých hudobných. "Nemeníme vianočné menu a napríklad spievame koledy," popisuje Bugár.

Aj v rodine Bugárovcov sa ráta s domácimi zvermi. "Naším štvornohým miláčikom je Bundáš, žije s nami už 5 rokov," priznal Bugár.

"Vianočné obdobie pre mňa začína rannými omšami počas adventu. Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc nie je nakupovanie darčekov a zhon, ale duchovné posolstvo," myslí si predseda Mosta-Híd. Rodina si však ozdobovanie tradičného symbolu Vianoc necháva až na Štedrý deň. "Vianočný stromček vždy zdobíme doobeda 24-ého s manželkou," dodal Bugár.

Simona Petrik (Spolu)

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Tradície nechýbajú ani v rodine poslankyňe Simony Petrík. "Vianoce tradične trávime s mojimi rodičmi na Liptove a s manželovými rodičmi na Spiši. Takže obdobie sviatkov si takto delíme," popisuje poslankyňa,

"Ja mám taký špecifický zvyk, na ktorý som už naučila aj môjho manžela, keď sme u našich na Liptove - otec je evanjelik a mama katolíčka, tak chodím s otcom na Štedrý deň do kostola na 17tu a s mamou na polnočnú omšu. Okrem toho máme zvyk nemať kapra ani filé. U nás sa je kapustnica a údené. Na oblátky si “kreslíme” medom krížik a pod obrus dávame peniaze," priznala rozdiely na štedrovečernom stole Simona Petrík.

U Petríkovcov však na Vianoce chýba štvornohá spoločnosť. "Mať psíka je sen, ktorý si, verím, jedného dňa splním. Aj svojej dcére, ktorá o tom už takmer vkuse hovorí," priznáva poslankyňa strany Spolu.

Vo vianočných symboloch má Petrík jasný cieľ. "Pre mňa je to jednoznačne vianočný stôl, pretože okolo neho sa vždy zídu ľudia, ktorých najviac milujem," hovorí poslankyňa, ktorá jednym dychom dodáva, že stromček sa u nich začína zdobiť približne v období Sv. Mikuláša. "Preto, aby sme sa z vianočného obdobia tešili čo najdlhšie. Zdobím ho tradične ja a Zorka mi už aktívne pomáha. Spolu si vyrábame aj ozdoby na stromček," popisuje Simona Petrík.

Martin Poliačik (Progresívne Slovensko)

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Na zvyky sme boli zvedaví aj u poslanca Martina Poliačika z Progresívneho Slovenska. "Snažíme sa mať každý rok šupinky z kapra pod obrusom. Vždy pri štedrovečernom stole krájame jablko. A príchod Ježiška oznamuje zvonček, ktorý sa na nič iné cez rok nepoužíva," hovorí poslanec Národnej rady.

Poliačik nefandí živým darčekom pod vianočným stromčekom a má na to dôvod. "Lebo viem, aké plné sú potom útulky. Šteňa nie je darček na pár týždňov. My máme doma dve chlpaté dámy, obe boli opustené pôvodnými majiteľmi a u nás našli nový domov. Z vianočnej večere majú svoj diel a darčeky dostanú tiež," vyjadril sa Poliačik.

Vianočný symbol, na ktorý nikdy nedá dopustiť, sú preňho deti. "Detské rozžiarené oči pri stromčeku. To je naj," myslí si Poliačik.

Vianočný stromček, o ktorom už bola reč, najradšej ozdobuje spolu s manželkou "Väčšinou deň pred Vianocami. Ale je možné, že tento rok to bude skôr. Moja manželka je akási žhavejšia než zvyčajne," uznáva Poliačik.

Veronika Remišová (Za ľudí)

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Podpredsedkyňa Za ľudí Veronika Remišová Vianoce tradične oslavuje doma s rodinou. "Najmä teraz, keď sú deti malé. Tradície dodržiavame rovnaké, ako sme prežívali kedysi my sami v detstve. Oplátky, krížik na čelo pred vianočnou večerou, zahráme si na klavíri Tichú noc, spoločné čítanie z Biblie o Vianočných sviatkoch, návšteva cintorínu a spomienka na zosnulých, prípadne malá štedrovečerná prechádzka," popisuje sviatky Remišová.

U Remišovcov rozhoduje aj náboženský duch sviatkov. "K Vianociam patrí aj Betlehem, chodíme ho cez sviatky vždy pozrieť do kostola. Dodržiavanie tradície je aj akýmsi neviditeľným putom, ktoré nás spája s predchádzajúcimi generáciami, ktoré tieto tradície vytvárali a udržiavali," dodáva poslankyňa.

Domáci miláčikovia sa u Remišovcov zatiaľ nepohybujú. "Bývame v menšom byte a deti nás zamestnávajú viac než dosť, takže nateraz sme diskusie o domácich miláčikoch odložili na neurčito," dodala Remišová a načrtla aj symboly Vianoc, ktoré sú pre ňu najcennejšie. "Rodinná pohoda, spoločné večery pri Betleheme, ktorý si vždy na Vianoce postavíme. Jednoducho to, že môžeme byť spolu a robiť jeden druhému radosť," myslí si členka Za ľudí.

"Stromček staviame deň-dva pred Vianocami a zdobíme ho všetci spolu. Manžel dáva pozor, aby nebol nakrivo, ja dávam svetielka, deti vešajú ozdoby," uzavrela poslankyňa.

Miroslav Beblavý (Spolu)

Zdroj: Facebook/Miroslav Beblavy

Zvyky sa ujali aj u rodiny programového lídra PS/Spolu Miroslava Beblavého. "Naším zvykom je, že najmladší po jednom odovzdáva darčeky spod stromčeka a obdarovaný si ho pred všetkými rozbalí," popisuje tradíciu Beblavý.

Eduard Heger (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Eduard Heger z OĽaNO sa počas sviatkov snaží odpúrať od práce a venuje všetok čas rodine. "Štedrý večer trávime vždy doma a na štedrú večeru k nám prichádza moja mama. Manželkinu mamu navštevujeme tradične na druhý sviatok vianočný," hovorí poslanec.

Zvyky nechýbajú ani u Hegerovcov. "Tým, že máme malé deti, tak namiesto polnočnej omši chodíme na sv. omšu pred štedrou večerou. Po návrate z kostola sa u nás rozbaľujú darčeky. A potom nasleduje vianočná večera," popisuje Heger. "Naše deti majú domáce zvieratká. Momentálne máme škrečka a jaštericu," vymenoval poslanec aj domácich miláčikov.

Aj člen OĽaNO prikladá veľkú váhu symbolu Vianoc, ktoré sú preňho najmä náboženského charakteru. "Samotné narodenie Ježiša. Že Boh bol ochotný stať sa človekom a darovať nám večný život v jeho prítomnosti," myslí si poslanec.

"Stromček staviame a ozdobujeme 23.12. a samozrejme deti ho ozdobujú podľa svojich predstáv. S manželkou sa im snažíme radiť. (smiech)," vyjadril sa poslanec OĽaNO.

Adriana Pčolinská (Sme rodina)

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

O Vianociach nám čo-to povedala aj poslankyňa Sme rodina Adriana Pčolinská. "Samozrejme vianočný stromček musí byť aj doma a to tak dva týždne pred Vianocami, keďže na sviatky nie sme doma. Tým, že mám osemročnú dcérku, tak stromček má cez tri metre. Je síce umelý, ale pri pohľade na tú výšku mu to každý odpustí. Jeho montáž a zdobenie trvá spravidla štyri hodinky, ale výsledok stojí za to. Je to však príjemný rodinno-priateľský rituál, kedy sa stretneme či už rodina alebo aj príležitostne priatelia pri tejto činnosti, jeme dobré jedlo, rozprávajú sa rôzne vtipné historky kto môže popíja vínko, pozeráme rozprávky a je nám spolu fajn," popisuje atmosféru poslankyňa.

"Pre mňa, ako hlboko veriaceho človeka, je jednoznačne najcennejší symbol Vianoc kresťanské posolstvo a síce, že Boh tak miloval človeka, že sa stal človekom. Vianoce sú symbolom veľkej zmeny vo vzťahu Boha k človeku a sú pre mňa ako kresťana jednoducho jedny z najkrajších dní v roku," dodala poslankyňa na margo jej vnímania a cítenia symbolu Vianoc.

Jozef Rajtár (Demokratická strana)

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Vianoce charakterizoval aj volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár. "Samotný Štedrý deň trávim doma, so svojou najbližšou rodinou. Ďalšie dni navštevujeme rodinu alebo ideme na chatu," hovorí poslanec.

"Máme taký zvyk, že pred jedlom rozkrojíme jablko pre šťastie. Večeru si spríjemňujeme púšťaním operných spevákov, napríklad Pavarottiho či pesničky Svet lásku má od Pavla Haberu, Karla Gotta a Petra Dvorského. Darčeky prídu na rad po večeri," nezabudol Rajtár na hudobnú zložku Vianoc.

U Rajtárovcov síce chýba domáci miláčik, no poslanec má na to skutočne kreatívnu odpoveď. "Moji „dvojnohí miláčikovia“ (dcéry Dominika a Anička) majú toľko energie, že na štvornohého by už nezvýšila energia nám. (úsmev)," zažartoval Rajtár.

Na Vianociach si najviac cení ľudskosť. "Slušnosť a ohľaduplnosť, ktorá počas Vianoc panuje medzi ľuďmi. Všetko je zrazu také ľudskejšie a magickejšie. Kiežby nám to vydržalo dlhšie počas roka, nielen počas Vianoc," želá si poslanec Rajtár. Stromček sa u Rajtárovcov zdobí s podstatným predstihom pred Štedrým dňom. "Približne jeden – dva týždne pred Štedrým dňom, nech majú deti radosť. Ja dávam sviečky a deti ozdobujú," uzavrel Rajtár.