Pohľad do tváre sexuálnej beštie: V Anglicku znásilnil 11 žien a detí, dostal 33 doživotí

V piatok ho súd v Londýne uznal vinným z 37 trestných činov. Sudca Andrew Edis označil 34-ročného McCanna za "hrozbu pre deti", "pedofila" a "klasického psychopata". Ako uviedol, odsedieť si musí minimálne tridsať rokov. Zároveň vyzval na systematické a nezávislé vyšetrenie toho, prečo štát nedokázal ochrániť jeho obete.

