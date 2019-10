Z tohto vás zamrazí: Najaktívnejší sériový vrah kreslí v base portréty žien, ktoré sa stali jeho obeťami

NEW YORK – Samuel Little (79) sa minulý rok priznal, že v rozpätí rokov 1970 až 2005 zaškrtil 93 obetí. FBI teraz žiada verejnosť, aby podľa portrétov žien, ktoré nakreslil, pomohla identifikovať viac obetí muža, ktorý je údajne sériovým páchateľom najväčšieho počtu vrážd v Amerike.

Samuel Little sa podľa CNN priznal k 93 vraždám, 50 z nich potvrdili aj iné dôkazy. Little vraždil celé desaťročia po celom území USA. Zameriaval sa na ľahko dostupné ženy často z marginalizovaných a zraniteľných skupín, ktoré po zmiznutí nikomu nechýbali, mnohé z nich sa prostituovali alebo trpeli drogovou závislosťou. Ich telá často zostali neidentifikované a smrť nebola vyšetrená.

V roku 2014 mu dokázali vraždy troch žien v Los Angeles z rokov 1987 – 1989, ktoré zbil a zaškrtil. Dostal doživotie, a keď agenti začali preverovať jeho minulosť, našli ďalšie podozrivé súvislosti. Little bol ochotný vypovedať, ak ho premiestnia do inej basy. Tam sa priznal k 93 vraždám. Svoje obete aj nakreslil. Zdroj: fbi FBI teraz zverejnila video, v ktorom mu dávajú otázky a on bez mihnutia oka odpovedá. Z jeho slov vás zamrazí! Zdroj: YouTube/printscreen, FBI

„Samuel Little dlhé roky veril, že ho nechytia, pretože si myslel, že jeho obete nebude nikto hľadať,“ uviedla vo vyhlásení analytička Christie Palazzolová. „Aj keď je už vo väzení, FBI sa usiluje presadiť spravodlivosť pre každú obeť a uzavrieť všetky prípady.“

Tu sa dostáva k slovu verejnosť. Kriminalisti FBI veria, že jeho priznanie vo všetkých 93 prípadoch je dôveryhodné, ale doteraz ich dokázali overiť iba 50. Na webovej stránke agentúry zverejnili informácie o piatich prípadoch „v nádeji, že si niekto spomenie na podrobnosti, ktoré by pomohli v ďalšom vyšetrovaní“.

Každý prípad sprevádza video s Littlom vysvetľujúcim incident a jeho ručne nakresleným portrétom obete. Napríklad Mary Ann/Marianne je jednou z piatich obetí, pri ktorých FBI žiada o pomoc pri identifikácii. Transsexuálka Marianne sa stretla s Littlom v Miami v roku 1971 alebo 1972. Zdroj: YouTube/printscreen, FBI

FBI túto stratégiu využila už predtým a vo februári zverejnila 16 portrétov obetí, ktoré nakreslil vrah. Little si v súčasnosti v Kalifornii odpykáva tri doživotné tresty. Kým agenti FBI zistili jeho spojenie s týmito desiatkami vrážd, všimli si, že sa jeho meno objavilo v súvislosti s vraždami v Texase. Texas Ranger James Holland a dvaja kriminalisti z FBI v máji roku 2018 požiadali o rozhovor s Littlom. Nakoniec sa Little priznal, že zabil asi 90 ľudí.

CNN poslala FBI email so žiadosťou o podrobnejšie informácie, ale doteraz nedostali odpoveď.