Poznáme druhú obeť londýnskeho vraha: Prihlásila sa na akciu pre väzňov ako on a v ten istý deň ju zabil!

Druhou obeťou teroristického útoku na London Bridge sa stala mladá absolventka univerzity v Cambridgei, 23-ročná Saskia Jonesová zo Stratfordu nad Avonom. Zúčastnila sa na konferencii s väzňami, ktorých sa snažila pomôcť rehabilitovať a zomrela rukou jedného z nich.



Rodina dievčiny jej vzdala hold a uviedla, že bola symbolom túžby po

Zdroj: Metropolitan Police „Saskia mala vtipný, láskavý a pozitívny vplyv na život mnohých ľudí,“ uviedla rodina. "Mala úžasný zmysel pre zábavu a bola veľkorysá do tej miery, že vždy chcela vidieť na ľuďoch len to najlepšie. Zamýšľala naplno žiť život a cítila úžasný smäd po vedomostiach, čo jej umožnilo byť tým najlepším, čím mohla byť. Saskia oduševnene poskytovala neoceniteľnú podporu obetiam kriminálnej nespravodlivosti, čo ju viedlo k tomu, aby sa prihlásila do náboru budúcich absolventov polície, ktorí sa chcú špecializovať na podporu obetí.

Je to pre rodinu mimoriadne bolestivé obdobie. Odchod Saskie v našich životoch zanechal obrovskú prázdnotu a žiadame, aby sa plne rešpektovalo naše súkromie. “

Polícia útočníka Usmana Khana zastrelila, no on predtým stihol zabiť dvoch nevinných mladých ľudí. Pri útoku boli zranení ďalší traja ďalší ľudia, z ktorých jeden je pracovníkom univerzity, uviedol zástupca rektora univerzity Stephen Toope.

V nedeľu sa jeden zo zranených pri hroznom útoku mohol vrátiť domov, zatiaľ čo dvaja ďalší zostávajú v nemocnici.

Rektor Cambridgeskej univerzity Stephen Toope označil správy za ničivé a dodal: „Zlomilo ma, keď som sa dozvedel, že medzi obeťami útoku na London Bridge bol pracovník a absolventka univerzity v Cambridge, ktorí sa zúčastnili na udalosti pri príležitosti päťročného trvania programu Learning Together. To, čo malo byť radostnou príležitosťou na oslavu úspechov tohto jedinečného a spoločensky transformačného programu, ktorý usporiadal náš kriminologický ústav, bolo namiesto toho prerušené hrozným činom. Som nešťastný, že vám musím oznámiť, že bol zabitý koordinátor kurzu Jack Merritt a naša bývalá študentka Saskia Jonesová. Obaja boli absolventmi Cambridge. Medzi troma zranenými je tiež pracovník univerzity. Naša škola odsudzuje tento odporný a nezmyselný teroristický čin. Naše myšlienky a najhlbší súcit sú s obeťami a ich rodinami.“