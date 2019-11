Desivé správy z Londýna: Polícia zneškodnila útočníka s nožom, ktorý pobodal niekoľko ľudí

Londýnska metropolitná polícia zverejnila na Twitteri správu s tým, že rieši incident na londýnskom moste London Bridge. Podľa spravodajskej televíznej stanice BBC most ponad rieku Temža uzavreli. Streľbu potvrdil novinár BBC John McManus s tým, že videl skupinu mužov zapojených do bitky a takisto videl niekoho ležať na zemi.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein

Na miesto následne prišli policajti a bolo počuť streľbu. Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa k miestu nepribližovali. Podľa posledných informácií polícia na moste zastrelila jedného muža. Incident na London Bridge označila za útok nožom, útočník mal pobodať niekoľko ľudí, presný počet zatiaľ nie je jasný.

Istá žena uviedla: „Práve som kráčala po moste a počula som za sebou štyri alebo päť výstrelov. Hneď som sa rozbehla. Ani som sa neobzrela. Nemám potuchy, či to bola polícia alebo nie. Bola som vydesená.“

We are in the early stages of dealing with an incident at London Bridge. Please follow @metpoliceuk for updates. If you are near the scene, please follow the directions of any officer on the ground.