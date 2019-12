Obeť londýnskeho útoku: Jack Merritt vzdelával odsúdených, bývalý väzeň Usnam Khan ho surovo zavraždil

Študentka veteriny Leanne O´Brienová sa dozvedela o vražde svojho priateľa len niekoľko týždňov po tom, ako si užili romantický výlet do španielskej Sevilly, aby oslávili jeho 25. narodeniny. Krutou iróniou osudu Jacka zavraždil jeden z odsúdených, ktorých sa mladý kriminológ snažil rehabilitovať a dostať naspäť do spoločnosti, 28-ročný terorista Usman Khan. Tvrdil, že nie je terorista a že chce byť dobrým britským občanom. Nato v piatok nožom zabil v cene Londýne dvoch ľudí a troch zranil. Jack veril, že Khanovo zjavné „obrátenie sa“ by mohlo byť silnou štúdiou o tom, ako sa život zločinca môže zmeniť k lepšiemu. Teraz to však vyzerá, že jeho prerod bol fingovaný, aby terorista skryl svoje skutočné vražedné úmysly.

