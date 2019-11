USA budú musieť zmeniť kvalitu vzťahov s európskymi spojencami v NATO, myslí si Putin

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin sa domnieva, že Spojené štáty budú musieť podniknúť určité kroky na zmenu kvality svojich vzťahov so spojencami z Európy v rámci NATO.

Podľa agentúry TASS to Putin vyhlásil v stredu na plenárnom zasadnutí investičného fóra Russia calling!. "Teraz už nestačí povedať: My vás chránime - vy platíte. Prečo by mali platiť za udržiavanie obranného komplexu USA? Budú si rozvíjať svoj vlastný. Teraz o tom hovoria," vyhlásil Putin. "Mýtus o ruskej hrozbe" označil Putin za vynález tých, ktorí chcú "na tejto legende zarobiť".

Hrozba vychádzajúca z Ruska je podľa Putina "vynálezom tých, ktorí chcú zarobiť na tom, že sú v prvej línii boja proti Rusku, získať výhody a preferencie". "A toto je zrejmé každému. Absolútne evidentné je to pre vedúcich predstaviteľov popredných európskych krajín," vyhlásil ruský prezident. Podľa Putina "napriek všetkým problémom s Ukrajinou, špekuláciám okolo Krymu a Donbasu, každý chápe, že Rusko na nikoho nezaútočí".

Investičné fórum Russia calling! sa koná od stredy do piatku v Moskve. Ide o najväčšiu podobnú udalosť, na ktorej sa zúčastňujú investori, podnikatelia a ekonómovia z 80 krajín sveta. Agentúra Interfax dodala, že počas fóra sa plánuje viac ako 8000 obchodných stretnutí medzi štyrmi očami a budú podpísané aj mnohé zmluvy medzi ruskými regiónmi a firmami.