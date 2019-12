Rusko si pomaly podmaňuje Krym: Vladimir Putin otvoril železničný most vedúci na polostrov

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin slávnostne otvoril železničný most vedúci na Krym, ktorý Moskva v roku 2014 anektovala. Podujatie sa konalo v pondelok.

Stavba má 19 kilometrov a je to zároveň najdlhší železničný most v Európe. Celý projekt stál 3,6 miliardy dolárov (v prepočte približne 3,2 miliardy eur). Jeho cieľom je posilniť vzťahy medzi Ruskom a Krymom, zvýšiť prepravu tovaru a prilákať viac turistov. Putin zablahoželal robotníkom, ktorí postavili most a dokázali tým, že Rusko "je schopné zrealizovať veľké projekty v oblasti infraštruktúry".