Žena uverejnila FOTO z kokpitu lietadla a netušila, čo tým spôsobí: Pilot dostal najtvrdší trest

Pozornosť na seba však strhla až v nedeľu vďaka početným zdieľaniam na mikroblogovacej sieti Weibo a podnietila aerolinky podniknúť príslušné kroky. Snímka ukazuje ženu pózujúcu v kokpite, pričom pri nej sa nachádza občerstvenie.

Žena ukazuje prstami znak víťazstva a fotografia je okomentovaná slovami: "Ďakujem kapitánovi. Som taká šťastná". Spoločnosť Air Guilin uviedla, že nemenovaný pilot vpustením nepovolanej osoby do kokpitu porušil bezpečnostné predpisy a udelila mu doživotný zákaz pilotovať lietadlá.

