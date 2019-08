Let na Island prerušili: Podozrivý muž sa pokúšal dostať do kokpitu

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/DPA/Christoph Schmidt

BUDAPEŠŤ - Let nízkonákladovej leteckej spoločnosti Wizz Air smerujúci vo štvrtok z Budapešti do Reykjavíku museli prerušiť v nórskom Stavangeri po tom, čo sa jeden z pasažierov pokúšal dostať do kokpitu. Informoval o tom spravodajský server Index.hu s odvolaním sa na nórske médiá.