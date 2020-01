Nezmyselná smrť mladej krásky (†21): Večierok s priateľmi sa skončil fatálne, osudová chyba

Mala celý život pred sebou. 21-ročná Madalyn Davis spadla na obľúbenom mieste v Austrálii, v Diamond Bay, keď v nedeľu spolu s priateľmi sledovala východ slnka okolo šiestej hodiny ráno. Ako ďalej informoval dailymail, mladá turistka prišla do Austrálie koncom minulého roka z anglického Lincolnu a plánoval tam začať nový život.

Na sociálnej sieti Instagram ju možno vidieť na jej poslednej fotografii, nasnímanej dva dni pred smrťou. Davis je na nej šťastná, s úsmevom na tvári, obklopená priateľmi v bare na pláži Bondi.

Blízka rodinná priateľka Lydia Woodwardová priblížila osudové okamihy. "Maddy bola na večierku a potom šli všetci šli na tento útes, aby si urobili fotografie. Zdá sa, že Maddy sedela na okraji útesu, aby sa odfotila, keď spadla. Je to taká tragédia," opísala nešťastie rodinná priateľka. Podľa dostupných informácií mala skupina priateľov preliezť cez vysoký plot a sedieť na okraji útesu.

Ako ďalej prezradila Woodwardová, Maddyina rodina je správami o jej smrti rozrušená a zdrvená „Maddyni rodičia sú stále vedľa seba. V jednu chvíľu sa smejú, keď si spomenú na vtipné veci o Maddym, hneď potom sú zase v záplave sĺz," opisuje utrpenie rodičov s tým, že „sa stále rozprávajú o tom, kto pôjde do Austrálie na identifikáciu tela."

Madalyn Davis si na svojom pobyte v Austrálii zarábala podľa britského portálu robením mihalníc za 50 dolárov a príležitostnou prácou ako modelka. „Nepozerám som sa na môj starý život (hoci mi chýba práca) a som nadšená z mojej budúcnosti v zahraničí,“ napísala vlani v jednom príspevku na Instagrame Madalyn.

Priatelia sú správou o smrti Madalyn zdrvení

Priatelia spomínajú na Madalyn ako na človeka so „slobodným duchom“, ktorý bol „krásny zvnútra aj zvonku“. V pondelok ráno, keď sa potvrdila Madalynina smrť, poďakovala jej matka svojim priateľom za milé slová. „Ďakujem za všetky krásne sústrasti pre Madalyn Davis a jej rodinu. Je to absolútna tragédia“ napísal ďalší člen rodiny.

"Naozaj neviem, ako spracovať túto informáciu. Naposledy sme sa videli pred tromi rokmi a teraz si preč," napísal jeden z priateľov. Iný zase nezabudne na časy, keď sa spolu smiali. "Budeš mi navždy chýbať, anjel.“

Madalyn Davis pár dní pred smrťou Zdroj: Instagram/madalyn_davis_

Ďalší priateľ napísal, že Madalyn boli neuveriteľne krásna modelka a talentovaná umelkyňa, "ktorá dala svetu toľko farieb." "Dúfam, že sa o vás starajú všetky koaly a klokany," prejavil smútok iný priateľ.

„Som úplne zničený... nikdy by som si myslel, že sa to stane. Mala takú nádhernú dušu,“ napísal Madalynin priateľ z Newcastle, ktorý plánoval výlet do Sydney, aby ju a priateľov naštívil. No nestihol to.

Útesy Diamond Bay sú nebezpečným magnetom pre turistov

Polícia NSW uviedla, že pohotovostné služby boli povolané do Diamond Bay po správach, že žena spadla z útesu. Tam je neskôr objavili bez známok života. Útesy Diamond Bay sú známym magnetom pre turistov, ktorí si robia fotky nebezpečne blízko okraja útesu.

Diamond Bay Zdroj: Getty Images

Nejde preto o prvý prípad smrti na tomto útese. Aj vlani v auguste tu spadla 27-ročná žena, ktorý si tu tiež robila fotografiu. Úrady vtedy pristúpili k opatreniam, aby sa takéto tragédie nestávali. Zabezpečili extra hliadky aj zvýšené oplotenie. "Strážcovia hovoria ľuďom, aby nešli za ploty, no oni nepočúvajú a idú ďalej," uviedla starostka Paula Masselos. Aktuálne chcú pristúpiť ešte k prísnejším krokom, aby zabránili riskovaniu života za dokonalú fotografiu.