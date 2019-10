Žena s dcérkami (†4 a †6) napálila do smetiarskeho auta: VIDEO Spoveď príbuznej naháňa strach

LIBEREC - Tragická nehoda, ku ktorej došlo v piatok pri českej obci Mníšek, má hrozivú bilanciu. Vyhasli pri nej tri životy. Vo vozidle, ktoré vo vysokej rýchlosti napálilo do smetiarskeho auta, zahynula mama s dvomi malými dcérkami. Nečakaná spoveď dievčaťa, ktorá prišla nielen o jedného z rodičov, ale aj o nevlastné sestričky, naháňa hrôzu. Naznačuje totiž, že havária nebola náhoda, ale úmysel.

Upozornenie: Video zachytávajúce nehodu nie je vhodné pre maloletých a slabšie povahy.

Tragická udalosť sa odohrala na diaľnici v piatok krátko po 14.30 hod. Vodička auta bola na mieste mŕtva, rovnako aj jedno z dievčat. Druhé dieťa naposledy vydýchlo počas leteckého transportu do nemocnice. Ľahké zranenia utrpel aj vodič nákladného vozidla. Polícia spočiatku informovala, že príčina nešťastia nie je známa a preukáže ju vyšetrovanie. Postupne sa však všetko zamotáva.

Už krátko po tom, ako došlo k nešťastiu, sa totiž o slovo prihlásila Mája. Dcéra zosnulej ženy, pravdepodobne nevlastná sestra dievčat. Natočila video, ktorým šokovala celé Česko. Vyplýva z neho, že v tomto prípade nemuselo ísť o náhodu. Prečo sa však po tak bolestivej strate rozhodla natočiť spoveď a zdieľala ju na sociálnej sieti?

Tínedžerka otvorene opísala, aká nálada panovala v ich rodine pred desivou haváriou. Ako vysvetlila, videom potrebovala upozorniť na neschopnosť českej štátnej správy a úradov. "Ako rodina sme viedli súdne spory s otčimom o starostlivosť o deti. Boli tu určité krivé obvinenia zo strany matky a snaha o to ublížiť deťom a nám všetkým," povedala Mája, ktorá stála na strane nevlastného otca.

Úrady podľa nej prehliadali realitu

Otcovi napokon súdy zverili deti do starostlivosti. Aj napriek tomu ale mali nastať prekážky zo strany úradov. Rodina upozorňovala, že matka nie je psychicky v poriadku a že deťom môže ublížiť. Potvrdzovať to mali aj znalecké posudky, v ktorých odborníci opísali, že deti sú psychicky týrané a manipulované zo strany ich matky. No na slová či iné dôkazy zúfalej rodiny nik údajne nereagoval a situáciu neriešil. Všetci chceli podľa dievčaťa vyhovieť matke a na reálny stav v rodine pri tom nepozerali.

Dievča sa vyjadrilo aj pre portál expres.cz. V rozhovore dodalo, že medializáciou prípadu chcela pomôcť iným rodinám. Mama totiž mala týrať všetky štyri svoje deti. Tvrdila ale, že obeťou týrania je práve ona, a partnera dokonca obvinila, že jednu z maloletých sexuálne zneužíva. To podľa tínedžerky ale nebola pravda.

Mája šokovala aj ďalej. "Ona mala samovražedné reči pomerne často. V afekte hovorila, že to "pôjde napáliť do stromu", otčim musel niekoľkokrát schovávať kľúče od auta a raz vypustil pneumatiky, aby nemohla odísť," opísala. Všetko malo vyvrcholiť tým, že deti napokon súd zveril do rúk otca.

Nešťastná Mája tvrdí, že priamo nikoho neobviňuje. Iba povedala, čo si myslí. Po tom, ako spoveď natočila, sa vraj rozplakala. Či jej slová zavážia aj pri objasňovaní prípadu, preukáže až ďalšie vyšetrovanie. Rovnako ako to, či mama ukončila svoj život a životy svojich detí úmyselne.

