Severné Macedónsko je na dobrej ceste k členstvu v NATO, tvrdí Stoltenberg

Stoltenberg vo svojom príspevku na Twitteri uviedol, že v telefonickom rozhovore Zaevovi opätovne potvrdil, že NATO si stojí za svojim záväzkom prijať Severné Macedónsko do svojich radov. "Proces ratifikácie je na dobrej ceste. Teším sa, že sa Severné Macedónsko čoskoro pripojí k Aliancii," odkázala Stoltenberg. Dvadsať z 29 členských štátov Aliancie už ratifikovalo protokol o pristúpení Severného Macedónska k NATO.

Vláda zo Skopje by tak mohla dostať pozvánku na vstup už počas mimoriadneho summitu NATO v Londýne, ktorý sa uskutoční začiatkom decembra. Stoltenberg sa rozhodol telefonicky sa spojiť so Zaevom po tom, ako sa vedúci predstavitelia členských krajín Európskej únie na minulotýždňovom summite nezhodli v otázke otvorenia prístupových rozhovorov so Skopje. Dôvodom bol najmä nesúhlas Francúzska.

V sobotu (19.10), deň po skončení summitu EÚ, severomacedónsky premiér vyhlásil, že je "sklamaný a nahnevaný" zo situácie, ktorá je podľa jeho slov "historickou chybou" EÚ. Zaev zdôraznil, že jeho vláda urobila všetko o čo EÚ a NATO požiadali, vrátane zmeny názvu krajiny na Severné Macedónsko, aby sa ukončil dlhoročný spor so susedným Gréckom. Premiér zároveň vyzval na predčasné voľby, ktoré by sa mali uskutočniť na budúci rok v apríli, aby sa voliči tejto západobalkánskej krajiny mohli rozhodnúť, kam sa má ich krajina vydať.

Zaev ešte pred summitom EÚ varoval vedúcich predstaviteľov Únie, že odmietnutie otvoriť prístupové rokovania by mohlo zanechať Severné Macedónsko vo "vákuu", čo sa môžu pokúsiť využiť iné mocnosti. Podľa DPA ide o narážku na Rusko, ktoré sa snaží udržať a posilniť si svoje pozície na Balkáne, a na Čínu, ktorá rozširuje svoj vplyv v tejto časti Európy prostredníctvom posilňovania spolupráce s krajinami regiónu.