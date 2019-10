Kurdi reagujú na avizované stiahnutie USA zo Sýrie: Je to bodnutie do chrbta

BEJRÚT - Kurdi zohrávali podľa mnohých svedectiev americkej armády kľúčovú úlohu pri porážke Daeš v Sýrii. Zároveň čelili dlhé roky nenávistnej kampani zo strany tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, v rámci ktorej ich Erdoganov režim paušálne a bez dôkazov označoval za teroristov, bojoval proti nim a zatváral ich do väzenia.

Preto medzi sýrskymi Kurdmi a Spojenými štátmi fungovala dohoda, že Američania nestiahnu svojich vojakov zo sýrskych oblastí obývaných Kurdmi, a to minimálne dovtedy, kým Turecko negarantuje, že na Kurdov nezaútočí.

Táto dohoda však platila len do pondelka. Napriek tomu, že Erdogan pokoj zbraní negarantoval, ba naopak, chystá proti Kurdom rozsiahlu vojenskú operáciu, americký prezident Donald Trump oznámil, že Američania sa zo Sýrie s definitívnou platnosťou a ihneď sťahujú. Trumpovmu rozhodnutiu predchádzal nedeľňajší telefonát s Erdoganom, ktorý naňho nástojil, aby stiahnutie amerických vojakov zo Sýrie už viac nezdržiaval.

Trump sa takto rozhodol napriek tomu, že ho pred týmto krokom vystríhali vysokopostavení predstavitelia ministerstva obrany aj zahraničných vecí, informujú s odvolaním sa na zdroje z Trumpovej administratívy americké médiá.

Trumpove rozhodnutie sa stretlo s kritikou viacerých krajín

Trumpove rozhodnutie kritizovali mnohé krajiny vrátane Nemecka či Francúzska. V samotných Spojených štátoch bijú na poplach nielen opoziční demokrati, ale aj viacerí vplyvní republikáni a bývalí Trumpovi blízki spolupracovníci.

Podľa republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol až doteraz jedným z najvernejších Trumpových podporovateľov, prezident týmto rozhodnutím "vykročil k nešťastiu". Graham už avizoval, že v Senáte predloží rezolúciu vyzývajúcu na zvrátenie tohto rozhodnutia.

Bývalá veľvyslankyňa Trumpových Spojených štátov v Organizácii Spojených národov (OSN) Nikki Haley vyhlásila, že Kurdi boli kľúčovým spojencom v boji proti Daešu a preto "nechať ich zomrieť je veľkou chybou".

Hovorca kurdských jednotiek na severovýchode Sýrie Kino Gabriel pripomenul opakované "uistenia zo strany Spojených štátov, že nepripustia vojenské akcie Turecka v tomto regióne". Trumpove "stanovisko bolo preto prekvapením, a dá sa povedať, že to bolo bodnutie do chrbta", povedal Gabriel.

Spojené štáty pritom najskôr svoje definitívne stiahnutie zo Sýrie ohlásili nepriamo, pričom túto informáciu - zrejme v obave pred negatívnymi reakciami na ňu - zaobalili do správy o chystanej tureckej operácii v Sýrii, ktorú Američania "nebudú podporovať" a údajne aj práve preto sa sťahujú.

"Turecko čoskoro začne svoju dlho plánovanú operáciu v severnej Sýrii. Ozbrojené sily Spojených štátov ju nebudú podporovať ani sa do nej nijako nezapoja," uvádza sa v pondelňajšom stanovisku Bieleho domu.

Trump si po negatívnych reakciách sadol k Twitteru

Neskôr, keď sa začali množiť negatívne reakcie na toto rozhodnutie, si prezident Trump sadol k Twitteru a pokúsil sa ho "dovysvetliť": "Kurdi bojovali s nami, ale na to, aby to robili, sme im platili obrovské množstvo peňazí a poskytovali vybavenie," argumentoval Trump.

V ďalšom texte americký prezident zjavne pomiešal boj tureckých Kurdov za sebaurčenie a boj Kurdov v Sýrii proti teroristom z Daeš, a napísal: "Bojovali v Turecku desaťročia. Odkladal som tento boj (tu nie je isté, či Trump nemal na mysli odchod - pozn. SITA) takmer tri roky, ale prišiel čas, aby sme dali zbohom týmto smiešnym Nekonečným Vojnám, pričom mnohé z nich sú kmeňové, a dostali našich vojakov domov."

"Budeme bojovať tam, kde to bude v náš prospech," napísal Trump veľkými písmenami, a pokračoval: "Turecko, Európa, Sýria, Irán, Irak, Rusko a Kurdi si budú musieť s touto situáciou poradiť." Všetci z nich podľa Trumpa "nenávidia Islamský štát a dlhé roky boli jeho nepriateľmi". "My sme sedemtisíc míľ (vyše 11-tisíc kilometrov) ďaleko, a rozdrvíme Islamský štát znova, ak sa dostanú do našej blízkosti," zakončil americký prezident.