Hrozí narušenie rozlúčky s božským Kájom (†80)? Odborník varuje, do Prahy mieri megadávka testosterónu

PRAHA - Očakáva sa, že v piatok 11. októbra českú metropolu zaplavia fanúšikovia legendárneho Karla Gotta (†80). Od ôsmej rána do desiatej večer totiž bude na pražskom Slovanskom ostrove pripravené pietne miesto, kde si budú môcť uctiť pamiatku zosnulého umelca. Do Prahy sa však nechystajú len davy trúchliacich, ale aj anglickí futbaloví priaznivci. A nebude ich málo.

V piatok si svoje sily zmerajú futbalové tímy Českej republiky a Anglicka v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá Európy. Na zápas, ktorého dejiskom bude pražská Eden aréna, mieria teda logicky aj fanúšikovia z ostrovov.

A keďže nemá ísť o jeden autobus ľudí odetých vo farbách Anglicka, ale predpokladá sa príjazd až šesťtisíc nadšencov, ráta sa aj s možnými nepokojmi. Anglický policajný dôstojník Mark Roberts však dvíha varovný prst natoľko, že UEFA (Európsku futbalovú úniu, pozn. red) požiadal, aby prehodnotili zmenu termínu stretnutia. Správu priniesol portál Guardian.

Zlá povesť

Anglickí fanúšikovia nemajú práve najlepšiu povesť. Sú známi tým, že si radi vypijú a poriadne hulákajú. Ak sa však alkoholom posilní testosterónom nabitý chuligán, ktorému nejde len o šport, všetka sranda končí. V júli tohto roka sa o tom mohla na vlastné oči presvedčiť aj Bratislava, kde agresori, aj keď nie z Anglicka, zdemolovali Ventúrsku ulicu v centre mesta.

S anglickými fanúšikmi sme však na Slovensku mali tú česť. V jednom z prípadov si od nás dobré spomienky veru neodniesli. V bare na Hviezdoslavovom námestí totiž došlo v roku 2002 k potýčke po tom, ako približne 60 podgurážených futbalových fanúšikov odmietlo odísť po záverečnej z podniku, dokonca si sami bez dovolenia čapovali pivo. Vyvrcholilo to streľbou. SBS-kári zranili dvoch mužov.

V roku 2016 sa anglickí chuligáni taktiež predviedli v Bratislave. Pobili sa medzi sebou v bare, ktorý sa v ten večer stal ich útočiskom. Okolo lietalo všetko, čo im prišlo po ruku. Vyvádzali natoľko, že museli zasiahnuť ťažkoodenci.

Pietna spomienka na Karla Gotta prebehne v piatok, pohreb so zádušnou omšou bude v sobotu. Zdroj: TASR/Pavol Zachar ​

Trúchlenie verzus futbal

Situácia je tentokrát o to zložitejšia, že v Prahe sa majú tisíce futbalových priaznivcov stretnúť práve v deň, keď chcú na svoj milovaný idol Karla Gotta spomínať fanúšikovia nielen z Českej republiky. Zdržiavať sa samozrejme nebudú len na štadióne, ale aj v samotnom centre mesta.

Pre príklad, keď hrali Angličania priateľský zápas v Amsterdame v marci 2018, polícia zadržala viac než sto fanúšikov, ktorí tam pricestovali a pekne povedané - nezmestili sa do kože.

Lacné pivko ako lákadlo

Podľa Robertsa, ktorý sa v policajnom zbore venuje práve záležitostiam spojeným s futbalom, je teda piatkové stretnutie vysoko rizikové. A to aj napriek tomu, že v uliciach českej metropoly sa to bude hemžiť policajtami aj špeciálnymi anglicky hovoriacimi antikonfliktnými jednotkami, prípadne sa zapoja aj ťažkoodenci a protiteroristické zložky.

Podľa Guardianu sa predpokladá, že do Prahy, ktorá je, ako uvádza portál, lákadlom pre "lacné pivko a nočný život", príde až neuveriteľných šesťtisíc fanúšikov z Anglicka. Nikdy predtým údajne do Prahy neplánovalo ísť toľko priaznivcov z ostrovov naraz v tom istom čase.

"Napísal som UEFA a požiadal ich, aby prehodnotili piatkový výkop," priznal Roberts, ktorý ale dodal, že s UEFA je takmer nemožné niečo vyjednať. Myslí si, že radšej by sa malo zabrániť vývoju rizikovej situácie, než to neskôr ľutovať. Dôstojník síce nepodceňuje prípravu polície, no vyzdvihol, že problémom je v dnešnej dobe konzumácia alkoholu.

Opísal, že práve mladí muži, hoci majú "čistý" register trestov, sa vedia pod vplyvom alkoholu zmeniť na výtržníkov. Pre políciu teda nie je až taký problém sa pripraviť na "známe tváre". Odsledovať, predvídať a držať pod kontrolou je náročné práve spomínaných "príležitostných chuligánov".

Navyše, aj keď sa po niekoľkých pohárikoch stávajú pre okolie hrozbou, oni sami to tak často údajne ani nevnímajú. Dôvodom môže byť aj to, že sú v danej chvíli súčasťou skupiny. Roberts preto vyzval českú políciu, aby sa sústredili na problémových jednotlivcov skôr, než sa vytvorí veľký dav.

Policajt mal na hrozbu upozorniť ešte predtým, ako bol známy termín pohrebu legendárneho Karla Gotta. Isté je, že vzhľadom na nápor, ktorý 11. októbra Praha očakáva, pôjde o veľmi ťažkú skúšku.