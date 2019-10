Scenár poslednej rozlúčky s Gottom: Zádušná omša s kardinálom, štátny smútok... Bílá mu splní posledné želanie!

Minulý týždeň zasiahla svet smutná správa o definitívnom odchode Karla Gotta do hudobného neba. Zarmútená ostala rodina, priatelia, kolegovia, ale aj množstvo fanúšikov. Všetci dlho očakávali informácie o tom, ako to bude s poslednou rozlúčkou. Napokon bude trvať dva dni, pričom prvý z nich je vyhradený práve pre fanúšikov a všetkých, ktorí chcú božskému Kájovi vzdať hold. Budú tak môcť urobiť v pražskom paláci Žofín.

Pietna spomienka na Karla Gotta prebehne v piatok, pohreb so zádušnou omšou bude v sobotu. Zdroj: Facebook

V piatok 11. októbra očakávajú v Prahe doslova nával fanúšikov, a tak sa rozhodli posilniť aj dopravné spoje. Na pražskom Slovanskom ostrove pripravia pietne miesto, ktoré bude otvorené od ôsmej rána do desiatej večer. Kvôli bezpečnosti bude povolaná aj polícia, ktorá dohliadne na celý priebeh rozlúčky. „Bude nastavené adekvátne bezpečnostné opatrenie, jeho konkrétnu podobu zverejníme počas tohto týždňa,“ vyjadrila sa policajná hovorkyňa Eva Kropáčová pre Aha!.

Pohreb sa uskutoční až nasledujúci deň, a teda v sobotu, kedy bude v Čechách vyhlásený aj štátny smútok a vlajky na úradných a štátnych budovách spustia na pol žrde. O 11. hodine prebehne zádušná omša za Karla Gotta v svätovítskej katedrále Pražského hradu, ktorá je určená len pre pozvaných hostí. Týmto splnia jedno z maestrových želaní.

Lucie Bílá splní Karlovi Gottovi jeho želanie. Zaspieva mu na pohrebe. Zdroj: profimedia.sk

Zádušnú omšu za zosnulého speváka bude slúžiť kardinál Dominik Duka, pričom práve duchovní s touto cirkevnou hodnosťou slúžia omše pri úmrtí významných osobností. „Už pri prvom rozhovore pani Ivany Gottovej s Arcibiskupstvom pražským zaznela od nej prosba o slúženie zádušnej omše svätej za jej manžela v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha. Rád jej prosbe vyhoviem,“ vyjadril sa kardinál. Hostia, ktorých pozýva rodina, sa do katedrály musia dostaviť ešte pred jedenástou. Očakávané sú aj príhovory rečníkov.

Okrem toho na pohrebe zaspieva aj Lucie Bílá. Božskému Kájovi splní jedno z jeho želaní. On sám jej totiž na rozlúčke so Stellou Zázvorkovou (†83) povedal: „Dúfam, Lucie, že raz zaspievate z chóru aj mne.“ V sobotu tak odznejú maestrovi do neba jeho obľúbené skladby Ave Maria a Panis Angelicus, pričom spievať nebude len česká zlatá slávica, ale aj Eva Urbanová a Štefan Margita. Práve o tieto dve skladby žiadala samotná Ivana Gottová.