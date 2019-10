Karel Gott (†80) mal o svojom odchode jasnú predstavu: TAKTO si naplánoval pohreb!

PRAHA - Celé Česko sa pripravuje na pohreb zosnulého Karla Gotta, ktorý minulý týždeň podľahol akútnej leukémii. Hoci to znie morbídne, sám maestro mal o tomto dni vlastné predstavy a niekoľkokrát prehovoril o tom, čo si želá.

Rozlúčka s legendou českej hudby sa začne už v piatok, kedy sa s ním bude môcť rozlúčiť široká verejnosť. Samotný pohreb prebehne v sobotu a účasť bude obmedzená len pre pozvaných hostí. Na tento deň je v krajine vyhlásený aj štátny smútok. Spevák počas posledných rokov zanechal niekoľko odkazov, čo by si prial. Sám si dokonca vybral pieseň, ktorá by mala na jeho pohrebe znieť.

Scenár poslednej rozlúčky s Gottom: Zádušná omša s kardinálom, štátny smútok... Bílá mu splní posledné želanie!

Ide o skladbu Muzika od jeho speváckeho kolegu Toto Cutugna (76), ktorú si Gott prepožičal už v roku 1984. „K tvojej spevnej kantiléne sa hodí omnoho viac než ku mne,” vyjadril sa vtedy na adresu Gotta taliansky spevák a skladateľ. K pochodovej melódii pribudol text českého básnika Pavla Koptu (†57), a práve ten u Karla zarezonoval. „Tak som si ho zamiloval, že som sa svojim najbližším zdôveril, že túto pesničku by som chcel zahrať na pohrebe. Teda, ak vôbec nejaký mať budem...,” nechal sa počuť Gott.

Toto Cutugno prepožičal Karlovi Gottovi skladbu Muzika. Zdroj: youtube.com

Toto prianie pripomenul aj pri príležitosti svojich 70. narodenín. „Pár ľudí to vie a som veľmi zvedavý, či mi vyhovejú... A ja sa to dozviem!” povedal vtedy s úsmevom pre český Blesk a vypichol aj úryvok z obľúbeného textu: „Já nechci růži na rakev, já nechci pláč, já chci jen zpěv a do hrobu mně dejte píseň a zpívejte mně naposled Ave Maria...“

Splní Ivana Gottová manželovi prianie? Zdroj: Instagram K.G.

Či sa tak naozaj stane a vytúžená pieseň maestrovi na jeho poslednej ceste zaznie, to sa dozvieme už o pár dní.