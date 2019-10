Hrozné nešťastie: Bežca zabil blesk, keď po 50-kilometrových pretekoch dobiehal do cieľa

ELK CITY - Vytrvalostného bežca zabil blesk tesne predtým, ako mal po 50 kilometrov dlhých pretekoch dobehnúť do cieľa v juhovýchodnej časti amerického štátu Kansas. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.

Thomasovi Stanleymu (33) z mesta Andover chýbalo v sobotu do cieľa už iba 0,4 kilometra, keď ho okolo 14.15 v Štátnom parku mesta Elk City zasiahol blesk. Uviedla to šéfka pretekov v terénnom behu FlatRock, Carolyn Robinsonová. Sobotný deň sa podľa jej slov začal horúcim a slnečným počasím, no potom oblasť, ležiacu asi 240 kilometrov od Kansas City, zasiahla "bez varovania" malá búrka a Stanleyho trafil blesk.

Niekoľko bežcov, vrátane lekára, sa ho pokúšalo oživiť. Mnohí ľudia z davu, ktorý bežcov sledoval, nasadli do áut a urýchlene šoférovali k úseku cesty vedúcemu do cieľa pretekov, aby ostatných bežcov odviezli preč z búrky, dodala Robinsonová. "Veľa účastníkov pretekov, ktorí sa mu snažili pomôcť, prežívalo ťažké chvíle, keď sa vyrovnávalo s jeho stratou. Robili, čo mohli," dodala.

Organizátori pretekov na Facebooku napísali, že Stanleyho zaradili medzi bežcov, ktorí preteky dokončili, aj keď cez cieľovú čiaru neprešiel - prebehol však celú vzdialenosť. Konečné výsledky ukázali, že dobehol ako jedenásty zo 104 súťažiacich. Medailu účastníka pretekov, ktorú by Stanley v cieli dostal, odovzdali jeho manželke. Manželia mali tri deti, najstaršie má iba šesť rokov. Robinsonová uviedla, že rodina je "zdrvená".

Príbuzní Stanleyho opísali ako "oddaného manžela, otca a priateľa". Jeden z jeho priateľov Ben Davis (35) ho označil za "bežiaceho misionára", ktorý predtým zvládol najmenej dva oveľa dlhšie, 160-kilometrové bežecké podujatia.

Stanley sa podľa tohto kamaráta pripravoval na behy v noci a nasledujúci deň išiel do práce aj bez spánku. Pracoval pre neziskovú organizáciu Kansas Leadership Center. Zameriaval sa na rozvoj medzináboženského vodcovstva - učil ľudí, aby svoj vplyv "bez ohľadu na to, či je malý alebo veľký" využívali na pomoc druhým. S rovnakou intenzitou ako behu sa venoval aj rodičovským povinnostiam. "Bol to jednoducho nevšedný človek," dodal jeho priateľ Davis.