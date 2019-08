MIMORIADNA SPRÁVA V Tatrách zabíjali blesky: Obete na Slovensku aj v Poľsku, zahynuli aj dve deti

V Západných Tatrách blesk usmrtil českého turistu. Ako informuje Horská záchranná služba na svojej oficiálnej webovej stránke, v poobedňajších hodinách záchranárov HZS požiadala o pomoc česká turistka, ktorá bola so svojím kolegom na vrchole Baníkova.

Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), ktorá smerovala do Žiarskej doliny. Pri pacientke pomocou navijaka vysadili horského záchranára, ktorý jej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravil ju na letecký transport. Pacientovi v Baníkovskom kotli už lekár VZZS nedokázal pomôcť. "Pri páde niekoľko sto metrov utrpel poranenia nezlučiteľné so životom," doplnili horskí záchranári. Pacientku následne letecky transportovali do doliny, odkiaľ pokračovala terénnym sanitným vozidlom do nemocnice.

Počas prvej záchrannej akcie požiadali o pomoc aj slovenskí turisti, ktorí sa taktiež nachádzali na hrebeni Západných Tatier v oblasti Pachole. Tam blesk zranil slovenského turistu, ktorý bol krátkodobo v bezvedomí a paralyzovaný. Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku VZZS zo Žiliny, ktorá spoločne so záchranárom HZS smerovala na hrebeň. Pacientovi na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a letecky ho transportovali do nemocnice.

Horskí záchranári momentálne pozemne transportujú telesné pozostatky nebohého turistu do Žiarskej doliny. Do obidvoch záchranných akcií bolo nasadených 50 horských záchranárov zo štyroch oblastných stredísk a dve posádky leteckých záchranárov VZZS.

V Poľsku hlásia 4 mŕtvych a vyše 30 zranených

V poľských Tatrách zabil blesk štyroch ľudí. Medzi zosnulými je aj dieťa. Hovorkyňa tamojších úradov pre agentúru AP uviedla, že počet mŕtvych jej potvrdil vedúci záchrannej akcie.