Rada Európy vyzvala Maltu, aby zrušila súdne konania voči zavraždenej novinárke

Hoci trestné konania voči zavraždenej novinárke boli uzavreté, komisárka v liste zverejnenom vo štvrtok poukázala na to, že proti rodine žurnalistky Caruanovej-Galiziovej sa po jej smrti stále vedie približne 30 občianskych súdnych konaní za očierňovanie. Toto vytvára nielen bezdôvodný finančný tlak na rodinu, ale takisto vyvoláva obavy o ochranu slobody médií a o úroveň právneho štátu na Malte, napísala RE.

"Som presvedčená, že súčasné normy, ktoré umožňujú presunutie prípadov očierňovania na dedičov, ohrozujú novinárov a ich rodiny a obzvlášť zastrašujúci účinok majú na investigatívnu žurnalistiku," uviedla v liste Mijatovičová, ktorú citovala tlačová agentúra DPA. Komisárka napísala, že žaloby podané verejnými predstaviteľmi nie sú vnímané len ako zastrašovanie rodiny vyrovnávajúcej sa so stratou milovaného človeka, ale takisto vyvolávajú pochybnosti o odhodlaní maltských úradov hľadať organizátorov príšerného zločinu a postaviť ich pred spravodlivosť.

Premiér Muscat zareagoval, že maltská vláda nemôže "zasahovať do civilného konania, zrušiť ho ani skrátiť", pretože by to zasahovalo do práva jednotlivcov na spravodlivý súdny proces, ako ho stanovuje Európsky dohovor o ľudských právach. Muscat uviedol, že bude ochotný stiahnuť žalobu, ak rodina Caruanovej-Galiziovej vydá vyhlásenie, v ktorom potvrdí, že prijala zistenia nedávneho vyšetrovania firmy Egrant.

Rodina však odmietla premiérovu ponuku ako "vydieranie" a dodala: "Náš postoj neprijať vydieranie sa nikdy nezmení." Novinárka tvrdila, že spoločnosť v Paname nazvaná Egrant patrí rodine premiéra, ale vyšetrovanie nenašlo na toto tvrdenie dôkazy. Caruanovú-Galiziovú, dôraznú kritičku Muscata a jeho vlády, zavraždili bombou umiestnenou v jej aute v októbri 2017. Z uloženie bomby boli odvtedy obvinení traja muži, ale objednávatelia vraždy stále unikajú spravodlivosti.

Rada Európy po vražde novinárky vyjadrila pochybnosti o úrovni zákonnosti na Malte a o vyšetrovaní zločinu. Výzva rady na úradné vyšetrovanie, ktoré má zistiť, či sa vražde Caruanovej-Galiziovej dalo zabrániť, vyprší 26. septembra.