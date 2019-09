Škandál kanadského premiéra: Zverejnili jeho FOTO spred 18 rokov. Čo to má, preboha, na sebe?

Fotografia pochádza z ročenky elitnej súkromnej školy West Point Grey Academy, kde súčasný kanadský premiér pôsobil pred vstupom do politiky. Je z večierka na tému arabskej zbierky rozprávok Tisíc a jedna noc.

Trudeau uviedol, že svoje správanie "hlboko ľutuje" a že si mal lepšie uvedomiť, čo robí. Uznal, že fotografia je rasistická a "nemal to robiť".

Agentúry sa zhodujú na tom, že táto fotografia bude príťažou pre premiérovu Liberálnu stranu v kampani pred voľbami vyhlásenými na 21. októbra. Agentúra Reuters pripomína, že súčasný kanadský premiér sa doteraz vďaka svojej progresívnej politike tešil obdivu liberálov z celého sveta. Kanada napríklad prijala viac utečencov než Spojené štáty a Trudeau často hovorí o potrebe bojovať proti rasovej diskriminácii. Traja dôležití ministri v jeho vláde majú indické korene.

Here is the photo - obtained by TIME. This was when Trudeau was teaching at West Point Grey Academy back in 2001. @NEWS1130 pic.twitter.com/dufKQq1lsG