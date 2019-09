Varovanie pred katastrofou: Pandémia sa dokáže do sveta rozšíriť za 36 hodín, až 80 miliónov obetí

Ilustračné foto

Zdroj: SITA

ŽENEVA - Pred sto rokmi španielska pandémia chrípky nakazila tretinu svetovej populácie a zabila 50 miliónov ľudí. Ak by sa podobná nákaza mala vyskytnúť aj dnes, keď ľudstvo neustále cestuje, mohli by byť účinky ešte horšie. Takéto ochorenie by sa celosvetovo rozšírilo vzduchom už za 36 hodín a podľa odhadov by si vyžiadalo 50 až 80 miliónov obetí. Uvádzajú to odborníci z Rady pre monitorovanie globálnej pripravenosti (GPMB) vo svojej správe s názvom Svet v ohrození. Ich cieľom je presvedčiť lídrov krajín, aby túto reálnu hrozbu nepodceňovali. Zatiaľ totiž nie sme vôbec pripravení na novú pandémiu.